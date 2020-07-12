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Çantaya sığan bomba imha robotuna şehidin adını verecekler

İzmir'de, meslek lisesinden yeni mezun olan iki genç, sırt çantasına sığabilecek büyüklükte bomba imha robotu tasarladı, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) de onlara laboratuvarını açtı. Şimdiden savunma sanayi şirketleriyle görüşmelere başlayan Ahmet Karaca ve Himmet Yalçın Çelik, mayın patlaması sonucu şehit olan Ali Akdoğan'ın annesi ile tanıştıktan sonra robota "Akdoğan A-1" adını verdi.
 12 Temmuz 2020 10:27
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Çantaya sığan bomba imha robotuna şehidin adını verecekler

İzmir'de, meslek lisesinden yeni mezun olan iki genç, sırt çantasına sığabilecek büyüklükte bomba imha robotu tasarladı, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) de onlara laboratuvarını açtı. Şimdiden savunma sanayi şirketleriyle görüşmelere başlayan Ahmet Karaca ve Himmet Yalçın Çelik, mayın patlaması sonucu şehit olan Ali Akdoğan'ın annesi ile tanıştıktan sonra robota "Akdoğan A-1" adını verdi.

İzmir Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bu yıl mezun olan Ahmet Karaca ve Himmet Yalçın Çelik, bir sırt çantasına sığabilecek büyüklükte bomba imha robotu tasarladı. Gençlerin bu projesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokul Müdürü Burçin Cepkenli Önder'in dikkatini çekti ve ikili çalışmalarını üniversitenin laboratuvarında sürdürmeye başladı. Genç yetenekler şimdiden savunma sanayi şirketleriyle görüşmelere başlarken, "Yıldırım A-1" adını verdikleri robotun ismini ise ilginç bir tesadüf sonucu değiştirmeye karar verdi. 2018 yılında Zeytin Dalı Harekatı sırasında mayın patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ın annesi Fatma Akdoğan ile tanışan Karaca ve Çelik, bomba imha robotuna şehidin adını vermeye karar verdi. Anne Akdoğan, oğlunun isminin böyle bir projede yer alacak olması nedeniyle gururlu olduğunu belirterek, gençlere teşekkür etti.

Şehit annesiyle tanışınca robotun adı "Akdoğan" oldu

Projenin planını yaptıklarını, teknik çizimlerin ardından prototip aşamasına geçeceklerini kaydeden Ahmet Karaca, "Bizim yerli ve milli olan büyük ve orta düzeyde bomba imha araçlarımız var. Bu robotların yazılımı veya bir parçası bozulduğunda yerli ve milli olsalar dahi parçasını bulmak veya yazılımı düzeltmek çok büyük zaman alıyor. Küçük düzeyde bomba imha robotlarının Avrupa'da birkaç çalışması var ancak Türkiye'de yapılmış böyle bir cihaz yok. Robotumuzun adını Yıldırım A-1 olarak planlamıştık ancak geçen hafta bir şehit annesi ile tanıştık. Oğlu Ali Akdoğan, 2018'de Zeytin Dalı Harekatı'nda mayın patlaması sonucu şehit olmuştu. Şehit annesi Fatma Hanım ile sohbetimizden çok etkilendik. Oğlu mayın patlaması nedeniyle şehit olmuştu, biz de bomba imha robotu geliştiriyorduk. Bu sebeple arkadaşımla birlikte robotumuzun adını Akdoğan A-1 olarak değiştirdik" dedi.

İlk prototipi yapılacak

Himmet Yalçın Çelik ise, "Bomba imha robotumuz bir sırt çantasına sığabilecek büyüklükte olacak. Bomba imha uzmanı çantayı sırtına takacak, ihbar yapılan bölgeye gidip çantayı yere koyacak. Üzerinde fünye bulunan uzaktan kumanda ile robotu kullanacak. Diğer bomba imha araçlarına göre çok daha pratik bir robot hazırlamış olacağız. Proje tasarım aşamasında. 2-3 ay içerisinde ilk prototipi yapmış olacağız" diye konuştu.

Ahmet Karaca ve Himmet Yalçın Çelik, şehit annesi Fatma Akdoğan'ı da ziyaret ederek projeye oğlunun ismini vereceklerini belirtti. İki genç, şehit annesiyle tanışmalarının kendilerini çok etkilediğini, bu sebeple projelerine Akdoğan A-1 adını verdiklerini söyledi.

"Duygulandım"

Oğlunu 2 yıl önce şehit veren Fatma Akdoğan, gençlerle tanışma hikayesini şu sözlerle anlattı: "Parkta yürüyordum. Bir genç yere dondurmasını düşürdü ve peçeteyle dondurmayı alıp çöpe attı. Ben de koronadan dolayı mikrop kapar düşüncesiyle gencin yanına gidip elini dezenfekte ettim. O vesile ile gençlerle tanıştık. Onlara oğlum Ali'yi anlattım. Çok etkilendiklerini söylediler. Projelerine oğlumun adını vereceklerini duyunca çok duygulandım. Onlara teşekkür ediyorum, onlar için dua ediyorum. Bu pırıl pırıl gençler adına böyle bir proje gerçekleştirdikleri için sevindim. Ali adına da duygulandım."

"Bizi kimse unutmadı ve yalnız bırakmadı"

İki oğlunu da aslanlar gibi yetiştirdiği için gururlu olduğunu söyleyen Fatma Akdoğan, "Çok şükür vatana millete hayırlı oldular. 'Vatan, bayrak, ezan' dedin mi, bizim için her şey durur. Ben iki kahraman oğul yetiştirdiğim için gurur duyuyorum. Ali şehit olunca dünyamız yıkıldı ama kader. 2 yıl geçti ama bizi kimse unutmadı ve yalnız bırakmadı. Acımız çok büyük ama benim oğlumun mertebesi belli. Şimdi gençlerimiz sayesinde oğlumun adı o projeye verilecek. Çok gururluyum, onurluyum. Duygularımı anlatamam. İnşallah bu proje ile şehitlerimizin kanı yerde kalmaz. Böyle gençler oldukça şehit anneleri olarak bizim de gönlümüze su serpiliyor. Bizim çocuklarımıza değer veriliyor, öçleri alınıyor. Rabbim onlara el uzatanlara fırsat vermesin" ifadelerini kullandı.

Gençlere mentorluk yapıyorlar

İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokul Müdürü Burçin Cepkenli Önder ise, meslek yüksekokulu olarak meslek liseleri ile iletişim halinde olduklarını, liseli gençlere mentorluk yaptıklarını belirtti. Önder, "Meslek liseleri devlet meselesi, meslek yüksekokulları da ülkemizin geleceğinin meselesi. Buradan yola çıktık ve göreve geldiğim günden beri meslek liselerinde ortaya çıkarılan projelere mentorluk yapıyoruz. İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulundaki tüm hocalarımızın bu konuda mentorluk eğitimleri almasını sağladık ve meslek liselerinin içlerine girdik" dedi.

"Pazarda büyük ihtiyaç var"

Bomba imha robotu tasarısı hakkında konuşan Önder, şunları söyledi: "Öğrencilerimiz bomba imha cihazı tasarlamak üzere savunma sanayiindeki şirketlerle yazışmaya başladı. Biz de öğrencilerimize üniversitemizin laboratuvarını açtık, ekipmanlarını sağladık. Sırt çantasına sığabilecek boyutlarda bir bomba imha cihazı tasarladılar. Türkiye'nin her yanındaki meslek liselerinde bu öğrencilerimiz gibi cevherler var. Biz meslek yüksekokulu olarak bu öğrencilerimizi keşfediyoruz, onlara mentorluk yapıyoruz. Lise ve üniversite tercihinde bulunacak öğrencilerin, Türkiye'nin ana eleman niteliğinde ara elemana ihtiyacı olduğunu, Türkiye'nin küresel değer zincirinin parçası olabilmesi için onlara ihtiyaç olduğunu hatırlamasını isterim. Projemiz şu anda henüz tasarı aşamasında. Savunma sanayi alanında lider şirketlerin mühendisleri, öğrencilerimizle tanışmak istedi. Dünyada sırt çantasına sığabilecek bir bomba imha cihazının olmadığını, pazarda buna çok büyük ihtiyaç olduğunu söylediler."
İhlas Haber Ajansı
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