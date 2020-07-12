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'Asfaltlama yapacağız' vaadiyle 12 ilde 15 kişiyi dolandırdılar

Adana'da petrol istasyonları ve dinlenme tesislerinin girişlerindeki bozuk yolları asfaltlayacaklarını vadederek 12 ilde 15 kişiyi 46 bin 870 lira dolandırdığı öne sürülen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
 12 Temmuz 2020 10:42
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'Asfaltlama yapacağız' vaadiyle 12 ilde 15 kişiyi dolandırdılar

Adana'da petrol istasyonları ve dinlenme tesislerinin girişlerindeki bozuk yolları asfaltlayacaklarını vadederek 12 ilde 15 kişiyi 46 bin 870 lira dolandırdığı öne sürülen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin şehirler arası yollardaki petrol istasyonları ve dinlenme tesislerinin yöneticilerini telefonla arayarak kendisini Karayolları Genel Müdürlüğünde görevli müdür olarak tanıtıp işletmelerin girişlerindeki bozuk yolların asfaltlanmasını hızlandıracağı vaadiyle dolandırıcılık yaptığını belirledi.

Ekipler, Adana, Adıyaman, Afyon, Antalya, Denizli, Karaman, Kocaeli, Konya, Malatya, Şanlıurfa, Yalova ve Zonguldak'ta benzer yöntemle 15 kişiyi 46 bin 870 lira dolandırdığı öne sürülen şüpheli Müslüm D. ile paraların yatırıldığı banka hesaplarının sahibi 3 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Müslüm D'nin de arasında olduğu 3 şüpheli tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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