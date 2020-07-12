'Asfaltlama yapacağız' vaadiyle 12 ilde 15 kişiyi dolandırdılar
|12 Temmuz 2020 10:42
|Yazdır
Adana'da petrol istasyonları ve dinlenme tesislerinin girişlerindeki bozuk yolları asfaltlayacaklarını vadederek 12 ilde 15 kişiyi 46 bin 870 lira dolandırdığı öne sürülen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin şehirler arası yollardaki petrol istasyonları ve dinlenme tesislerinin yöneticilerini telefonla arayarak kendisini Karayolları Genel Müdürlüğünde görevli müdür olarak tanıtıp işletmelerin girişlerindeki bozuk yolların asfaltlanmasını hızlandıracağı vaadiyle dolandırıcılık yaptığını belirledi.
Ekipler, Adana, Adıyaman, Afyon, Antalya, Denizli, Karaman, Kocaeli, Konya, Malatya, Şanlıurfa, Yalova ve Zonguldak'ta benzer yöntemle 15 kişiyi 46 bin 870 lira dolandırdığı öne sürülen şüpheli Müslüm D. ile paraların yatırıldığı banka hesaplarının sahibi 3 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Müslüm D'nin de arasında olduğu 3 şüpheli tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hırsızlık yaparken yakalandı, 'virüs var' diyerek polisleri uzaklaştırmaya çalıştı
12 Temmuz 2020 10:53
|Emniyet müdürü, Escobar Nejat'a makam aracı tahsis etti
12 Temmuz 2020 08:20
|Gülistan Doku'dan 189 gündür haber yok
11 Temmuz 2020 19:31
|Motosikletin üzerine balkona asılan halı düştü: 2 yaralı
11 Temmuz 2020 18:12
|Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı
11 Temmuz 2020 15:21
|Traktörün altında kalan muhtar hayatını kaybetti
11 Temmuz 2020 15:06
|Eski rektörü dolandıran çete çökertildi!
11 Temmuz 2020 14:56
|Emekli hakime fotoğraflı taciz iddiası
11 Temmuz 2020 14:41
|Termal tesiste eşi ve kayınvalidesini öldürdü
11 Temmuz 2020 13:58
|Samsun'da polise silahla ateş eden 4 zanlı yakalandı
11 Temmuz 2020 13:32