Hırsızlık yaparken yakalandı, 'virüs var' diyerek polisleri uzaklaştırmaya çalıştı
|12 Temmuz 2020 10:53
|Yazdır
Bursa'da hırsızlık yaparken yakalanan Doğan P. (18), emniyetteki sorgusunda, "Az önce hastahaneden çıktım. Bende korona virüs var, yaklaşmayın" diyerek polisleri kendinden uzak tutmaya çalıştı. Doğan P., işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Olay, Yıldırım ilçesine bağlı Duaçınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir evde yakınını ziyarete giden Doğan P., iddiaya göre yengesinin ve dayısının dolaplarındaki cüzdan ile cep telefonlarını çaldı. Ardından, sokaktaki bazı evlere giren Doğan P., vatandaşların ziynet eşyalarını da çaldı. Şikayet üzerine mahalleye giden Yıldırım İlçe Büro Amirliği polis ve bekçi ekipleri, eşkalini belirledikleri Doğan'ı yakalamak için sokak sokak aradı. Bir süre sonra ekipler tarafından sokak başında yakalanan Doğan P., "Az önce hastahaneden çıktım. Bende korona virüs var. Bana yaklaşmayın" diyerek polisleri kendinden uzak tutmaya çalıştı.
Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunun Doğan P. emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Van Gölü'nde teknenin batması sonucu ölü sayısı 23 oldu
12 Temmuz 2020 14:45
|O uygulamanın sloganın patentini satın alıp, satışa çıkarttı
12 Temmuz 2020 14:24
|Emniyet müdürü, Escobar Nejat'a makam aracı tahsis etmiş
12 Temmuz 2020 14:19
|Eskişehir'de polis aracı devrildi: 2 yaralı
12 Temmuz 2020 14:01
|Metrobüste kadın polise taciz etti, kendini böyle savundu
12 Temmuz 2020 12:25
|Uzman onbaşı iki ayrı not bırakıp intihar etti
12 Temmuz 2020 12:23
|'Asfaltlama yapacağız' vaadiyle 12 ilde 15 kişiyi dolandırdılar
12 Temmuz 2020 10:42
|Gülistan Doku'dan 189 gündür haber yok
11 Temmuz 2020 19:31
|Motosikletin üzerine balkona asılan halı düştü: 2 yaralı
11 Temmuz 2020 18:12
|Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı
11 Temmuz 2020 15:21