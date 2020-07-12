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TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Meclis, askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TBMM 15 Temmuz Anıtı önünde anma töreni düzenlenecek
 12 Temmuz 2020 11:25
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TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

TBMM, askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek.

TBMM Genel Kurulu, 14 Temmuz Salı günü toplanarak Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

Teklife göre, astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin ve Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli astsubay kıdemli başçavuşların rütbe yaş haddi 55'ten 60 yaşına kadar uzatılabilecek.

Astsubaylıktan subaylığa geçen personelin rütbe yaş haddi artırılacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri için muvazzaf astsubay kaynakları arasına, yedek astsubaylık da ilave edilecek.

Suriye hudut birliklerinde Hatay ve Gaziantep'te görevlendirilen personel, geçici görev gündeliğinin verileceği azami sürelerden istisna tutulacak.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin, hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu, görev yerlerinden ayrılmalarına izin verilecek.

Askeri öğrenci harçlıkları, günün şartlarına göre artırılacak.

Disiplin kurulları tarafından erbaş ve erlere verilen hizmetten men cezası, disiplin amirleri tarafından da verilebilecek.

Savunma Sanayii Başkanlığında sözleşmeli personel çalıştırılabilecek.

- Hukuk davalarına ilişkin yargı paketi

Askeri anlamda düzenlemeler içeren teklifin yasalaşmasının ardından Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan hukuk davalarına ilişkin yargı paketinin görüşmelerine devam edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine 41. maddeden devam edilmesi öngörülüyor.

Düzenlemeye göre, "yargılamayla ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunması" halinde, duruşmaların bir kısmı veya tamamı gizli yapılacak.

Hakimin reddi nedenlerine, daha önce aynı uyuşmazlıkta ara buluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış olma da eklenecek.

Tanığın, bilirkişinin veya uzmanın ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden dinlenilmesi için tarafların rızası gerekecek.

"Toplu Mahkemelerde Tahkikat" başlıklı yeni düzenlemede, dava açılmadan önce veya açıldıktan sonra talep edilen delil tespiti, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir gibi geçici hukuki koruma tedbirleri de dahil olmak üzere toplu mahkemenin görevine giren dava ve işlerde tüm yargılama aşamaları heyet tarafından yerine getirilecek ve karara bağlanacak.

Celse harcı, yargılama giderleri kapsamından çıkarılacak, yerine başvurma harcı eklenecek.

Aleyhine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı verilen taraf, bu karar yüzüne karşı verilmişse doğrudan istinaf kanun yoluna başvurabilecek, yokluğunda verilmişse öncelikle kararı veren mahkemeye itiraz edebilecek.

Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında istinaf yolu değil, temyiz ve tashihi karar yolu uygulanacak.

Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce ara bulucuya başvurulacak.

Kadastro mahkemesinin verdiği kararlara karşı miktar veya değere bakılmaksızın istinaf veya temyize gidilebilecek.

Bu arada 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TBMM 15 Temmuz Anıtı önünde anma töreni düzenlenecek.
Anadolu Ajansı
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