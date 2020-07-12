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FETÖ, örgütten olmayan pilotları elemek için tansiyon ilacıyla kalp damarlarını genişletmiş

Örgütün itirafçı imamları, askeri okullarda okuyan adayların ilisiginin kesilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde gorevde olan pilotların aktif gorevlerinin engellenmesi amacıyla izlenen yöntemleri anlattı
 12 Temmuz 2020 11:39
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FETÖ, örgütten olmayan pilotları elemek için tansiyon ilacıyla kalp damarlarını genişletmiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) karanlık yüzünü, uzun yıllar örgütün mahrem birimlerinde görev alan itirafçılar anlattı.

Örgütün mahrem yapılanmasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) ve askeri mahkeme sorumlusu olarak yer alanların itirafları, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) ele geçirme planları kapsamında yaptıklarını gözler önüne serdi.

İtirafçı beyanlarına göre, özellikle 2010'da yapılan anayasa değişikliğinin ardından sivil yargıda etkili olan FETÖ mensupları, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) ve Askeri Yargıtayı da boş bırakmadı.

Askeri Casusluk, Balyoz gibi ürettikleri soruşturma ve davalarla yapıdan olmayan askerlerin önünü kesen örgüt mensupları, bu kumpasın içine sokamadıkları askeri öğrencileri ise GATA'daki örgütlenmeleri sayesinde sahte raporlarla okuldan atarak TSK ile ilişiklerini kesti.

GATA'da sağlık raporlarını kendi amaçları doğrultusunda kullanan örgüt üyelerinin, Astsubay Meslek Yuksek Okulları, Harp Akademisi ve Harp Okuluna girmeye hak kazanan kendilerinden olmayan adayları gercek dısı saglık raporlarıyla eledikleri tespit edildi.

Askeri okullarda okuyan adayların ilisiginin kesilmesi ve gorevde olan pilotların aktif gorevlerinin engellenmesi amacıyla da bir dizi yöntem izlendi.

Bu kapsamda hastalıkları bulunmamasına ragmen bu kişilere "mitral kapak yetmezligi", "yuksek tansiyon", "aort damarı genislemesi" ve benzeri teshisler konuldu.

Örgüt üyeleri, pilotluk gorevinden uzaklastırmak istedikleri kişilere, herhangi bir saglık sorunu bulunmadıgı halde "yuksek tansiyon" teshisi koyarak ileriki surecte kalp damarlarını genisletme ozelligine sahip tansiyon ilacları yazdı.

- "Uçamaz" raporu verdiler

Bir sonraki kontrole kadar bu ilaçları kullanan pilotların gercekte hicbir saglık sorunu yasamadıkları halde ilaç nedeniyle kalp damarlarının genislemesi sağlandı. Böylece bu pilotlara, yapılan muayene sonucu kardiyolojik acıdan "uçamaz" raporu verilmesinin önü açıldı.

Örgüt mensubu olmayanlar bu yöntemlerle elenirken, gercekte askeri okullara girmesini engelleyecek rahatsızlıgı bulunup da orgute yakın olan kisilere ise "saglam" raporu tanzim edilerek bu kisilerin Türk Silahlı Kuvvetlerine girmeleri saglandı.

- Sahte raporlara iptal davası açma yolunu da kestiler

GATA'da örgütlenerek sahte raporlarla okullardan öğrencileri atan FETÖ mensupları, bu işlemlerin iptali için açılacak davalara bakan AYİM'de de süreçte çoğunluğu ele geçirdi.

Böylece örgütün sahte GATA raporlarıyla attığı öğrencilerin okula geri dönmek için kullanacakları AYİM'de iptal davası açma yolu da yine örgüt tarafından kesildi.

Kalp hastalığı veya başka bahanelerle ilişikleri kesilen askeri öğrencilerin açtıkları davalar, AYİM'in ilgili dairesince oy çokluğuyla reddedildi. Böylece, örgüt mensubu olmayan askeri öğrencilerin TSK ile ilişikleri kesilmiş oldu.
Anadolu Ajansı
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