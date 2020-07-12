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'Kitap kurdu Suzan' bir elinde kitap bir elinde değnek koyun güdüyor

Aydın'da besicilik yapan ailesine yardım eden fen lisesi öğrencisi Suzan Keskin, yaz tatiline rağmen çalışmaktan ve kitap okumaktan vazgeçmiyor
 12 Temmuz 2020 11:45
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'Kitap kurdu Suzan' bir elinde kitap bir elinde değnek koyun güdüyor

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde "kitap kurdu" olarak tanınan lise öğrencisi Suzan Keskin, besicilikle uğraşan ailesine ait koyunlara çobanlık yaparken elinden de kitabını düşürmüyor.

Adnan Menderes Mahallesinde yaşan 15 yaşındaki Suzan Keskin'in okuma aşkı ve gelecekle ilgili kurduğu hayalleri dikkati çekiyor.

Ailenin en büyük çocuğu olan Keskin, eğitimine Milas Fen Lisesinde devam ediyor. Küçük yaşta kitap okuma alışkanlığı kazanan Keskin, bu konuda çevresine de örnek oluyor.

Okul dışında kalan zamanda hayvancılıkla uğraşan ailesine yardım eden Suzan Keskin, ahırdan çıkardığı koyunları tek başına otlatmaya götürüyor. Günün büyük bölümünü koyunlarıyla geçiren Keskin, bu sürede de kitaplarını yanından ayırmıyor.

Keskin, AA muhabirine, ailesine yardım ettiğinde jendisini mutlu hissettiğini söyledi.

Okuyarak başka dünyalara yolculuk yaptığını anlatan Keskin, şöyle devam etti:

"Koyunların yanında telefonla uğraşmak yerine kitap okuyorum. Kitap okumak bana başka insanların hayatlarını ve karşılaşılan sorunlarla nasıl baş edilebileceğini öğretiyor. Bir söz vardır, 'Eğer insanların hayatlarını merak ediyorsanız dedikodu yapmak yerine kitap okuyun.' Kitap bana ayrı bir dünyayı keşfettiriyor ve ufkumu genişletiyor. İnsan isterse her şeyi yapabilir. Mesela kitap okumak için zaman yaratılabilir. Kitap okuyunca birçok duygu birden hissedebiliyorsun."

- "Emek olmadan yemek olmaz"

Keskin, çalışmayı sevdiğini dile getirerek, anne ve babasının işlerini hızlandırmaya çalıştığını aktardı.

Bir nevi ailesinin yorgunluğunu da aldığını anlatan Keskin, "Hayvancılık bizim geçim kaynağımız. Ben de aileme destek oluyorum ve bundan dolayı da hiç gocunmuyorum. Çünkü maalesef para gökten yağmıyor. O yüzden aileme destek oluyorum. Emek olmadan yemek olmaz." ifadelerini kullandı.

Keskin, doktor olmayı çok istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ben doktor olmak istiyorum. Çünkü kendimi doktor olarak düşününce daha iyi hissediyorum. Bir dizi izlemiştim, orada bir doktor ameliyata girmişti ve kendisini uçuyor gibi hissetmişti. Bu his bende de oluşuyor. Kovid-19 sürecinde de sağlık çalışanlarının ne kadar önemli olduğunu gördük. Dolayısıyla hayat kurtarmak bambaşka bir şey. Kelimelerle çok basit gibi görülebilir ama bir kişinin duasını almak çok fazla mutluluk verici. Nöroloji alanında uzmanlaşmak istiyorum. Çünkü sinir sistemi beynin kontrol bölümü. Her şeyi kontrol ediyor. Çünkü tüm organları yöneten beyindir. Bundan dolayı nöroloji istiyorum."

Anne Ayşe Keskin de kızıyla gurur duyduğunu dile getirerek, vatana ve millete hayırlı bir işte çalışmasını arzu ettiğini söyledi.
Anadolu Ajansı
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