İyi Partili vekil, kızının çektiği görüntüler hakkında konuştu
İyi Partili vekil, yapılan eleştirilere "Araç benim aracım. Benim aracımın geçiş üstünlüğü var. Kızım da o sırada arkada oturuyordu" ifadeleriyle cevap verdi.
|12 Temmuz 2020 12:27
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İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, sirenli bir araçla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntüleriyle gündemde.
Dilara Türkkan'ın emniyet şeridinden siren sistemli bir araçla hızla gittiği ve trafiği ihlal ettiği görüntüleri Instagram hesabından paylaşmasının ardından İyi Partili vekil kısa bir açıklama yaptı.
"BENİM ARACIMIN GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ VAR"
Konu hakkında Ahmet Hakan'a konuşan Türkkan, şunları söyledi:
"İnatla sustum. Ama araç benim aracım. Benim aracımın geçiş üstünlüğü var. Kızım da o sırada arkada oturuyordu. Ben de araçtaydım. Kızımın tek bir kusuru var: Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşmak."Vekil kızı, arkadaş buluşmasına Çakarlı araçla gitti
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