Bakan Koca uyardı: Virüs yan yana yürürken geçebilir
|12 Temmuz 2020 13:21
|Yazdır
Bakan Koca, Twitter hesabından sokakta yürüyen 5 gencin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta, arka tarafta bulunan 2 kişinin maskelerini düzgün taktıkları gözlenirken, öndeki 3 arkadaşın ise maskelerini çene altında taşıdıklarını görüldü.
Bakan Koca, bu fotoğrafa ilişkin, "Bu karede, salgına karşı ön planda 5 kişiyiz. Üç arkadaş, koronavirüse taviz vermiş. Oysa virüs, biriyle karşı karşıya dururken de geçebilir, yan yana yürürken de. Bir dahaki karşılaşmamızda sizi daha donanımlı görelim arkadaşlar" değerlendirmesinde bulundu.
Bu karede, salgına karşı ÖN PLANDA 5 KİŞİYİZ. Üç arkadaş, Koronavirüse taviz vermiş. Oysa virüs, biriyle karşı karşıya dururken de geçebilir, yan yana yürürken de. Bir dahaki karşılaşmamızda sizi daha donanımlı görelim arkadaşlar. pic.twitter.com/LRuvfVjaH2Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 12, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|THY'den yeni uygulama... İade edilen biletlerin değeri artıyor
12 Temmuz 2020 13:51
|Orman yangınlarına ilk müdahale süresinde hedef 10 dakika
12 Temmuz 2020 13:14
|Ayasofya Cami eski imamı: Camiyi göreceksin ama giremeyeceksin dediler
12 Temmuz 2020 13:06
|Yılın ilk 6 ayında 182 bin tarla, 154 bin arsa satıldı
12 Temmuz 2020 11:54
|'Kitap kurdu Suzan' bir elinde kitap bir elinde değnek koyun güdüyor
12 Temmuz 2020 11:45
|İsmini turistler koydu, ünü ülke sınırlarını aştı
12 Temmuz 2020 10:12
|Salgında kritik iki ay
12 Temmuz 2020 08:50
|Millet istedi Ayasofya'yı açtık
12 Temmuz 2020 08:15
|Meteoroloji 4 ili uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
12 Temmuz 2020 07:49
|Koronayla havada karada savaş
12 Temmuz 2020 07:37