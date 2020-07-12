Kavga ettiği kişinin aracını çalıp intikam için camlarını kırdı
Samsun'da bir kişi, kavga ettiği şahsın aracını çalıp, intikam için camlarını kırdıktan sonra geri bıraktı.
|12 Temmuz 2020 13:46
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Samsun'da bir kişi, kavga ettiği şahsın aracını çalıp, intikam için camlarını kırdıktan sonra geri bıraktı.
Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki U.Ç., kavga ettiği S.Ö.'nün kavga sırasında otomobilinin anahtarını alıp aracı çaldı. Daha sonra çaldığı otomobili Kavacık Mahallesi'ne terk eden U.Ç., intikam için aracın camlarını da kırdı. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili U.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgulanması tamamlanan U.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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