Gaziantep'te 'hoş geldiniz' kabusu! 31 kişi karantinaya alındı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan E.K.(40)'nin ziyaretine, Gaziantep'te yaşayan anne, baba ve kardeşi geldi. Mahallede yaşayan diğer yakınları da E.K.'nin ailesinin geldiğini öğrenince onlara 'hoş geldiniz' ziyaretinde bulundu. Aile evlerine döndükten sonra hastalanan E.K.'nin coronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Gaziantep'e dönen ailesi ile ilçedeyken onları ziyarete geldiği belirlenen 31 kişinin yaşadığı 8 ev karantinaya alındı.
|12 Temmuz 2020 14:11
|Yazdır
İlçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Şahmaran Mahallesi'nde yaşayan E.K.'yi, Gaziantep'te yaşayan anne, baba ve kardeşi ziyarete geldi. Yaklaşık 1 hafta burada misafir olan ailenin geldiğini duyan mahalledeki yakınları da 'hoş geldin' ziyareti için E.K.'nin evine geldi.
Aile Gaziantep'e döndükten sonra rahatsızlanınca hastaneye götürüler E.K.'nin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri hastanede tedaviye alınan E.K.'nin temasta bulunduğu kişilere yönelik yaptığı çalışma sonrasında, Gaziantep'e giden aile ile mahalledeyken onlara 'hoş geldin' ziyaretine gelenlerin olduğu toplam 31 kişiyi temaslı olarak belirledi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 8 evde yaşayan 31 kişinin 14 gün süreliğine karantinaya alınmasına karar verdi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Formasyonun kaldırılması konusu iyice karıştı
12 Temmuz 2020 15:00
|Sakarya'da havai fişek fabrikasının ruhsatı iptal edildi
12 Temmuz 2020 14:29
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
12 Temmuz 2020 12:42
|EPDK 9 şirkete lisans verdi
12 Temmuz 2020 10:07
|Emeklilerin kurban ikramiyesinin verileceği tarih netleşti
12 Temmuz 2020 09:32
|Meclis, virüse karşı
12 Temmuz 2020 09:27
|Özel hastaneler hasta alamayacak
12 Temmuz 2020 08:35
|Memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan hangi ödemeler değişti?
12 Temmuz 2020 07:05
|Hadisler engellilerin erişimi için işaret diline çevrildi
11 Temmuz 2020 22:51
|Ayasofya Camisi 'çekim merkezi' oldu
11 Temmuz 2020 19:10