Formasyonun kaldırılması konusu iyice karıştı

2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan vizyon2023 programını açıklarken formasyonun kaldırılmasını müjde olarak vermişti.

2019 Haziran'ında bakan yardımcısı Safran: bayramdan sonra formasyonu kaldırıyoruz demişti.

Üstünden bir değil bir çok bayram geçti ve birkaç gün önce düzenleme yapıldı.

Bakan Selçuk: "Formasyonun kaldırılmasının temel sebebi, yüzbinlerce ihtiyaç olmayan alanlarda yüklü miktarda ücret ödeyerek bu belgeyi alıp beklentiye girmesiydi. Kim öğretmenlik sınavını kazanırsa biz bu eğitimi kendimiz vereceğiz. 20 bin öğretmen mi alacağız. Bu 20 bin öğretmene eğitimi biz vereceğiz. Elinde belgesi olanların hak kaybı da olmayacak." demişti.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Burhanettin Dönmez ise: MEB ve YÖK ortak kararla lise düzeyince öğretmen yetiştirme işini lisansüstü düzeye çekti. Öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans (ÖMB-TZYL) programları açılacağını, bundan sonra yeni mezun olanlardan ÖMB-TZYL belgesinin isteneceğini duyurdu.

Bu uygulama 1 Ocak 2021 itibariyle başlayacak dedi. Formasyon konusunda kime inanacağımızı artık şaşırdık.

Mevzuat açısından yapılan (TTKB 9 nolu karar) değişiklik ise;

" (*) Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayanların öğretmen olabileceğine işaret ediyor.

Bakan atananlara eğitim verileceğini, TTKB başkanı bu belgenin isteneceğini, mevzuat ise bu belgeye sahip olanın öğretmen olabileceğini söylüyor. (ÖMB-TZYL: Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans: belgesi)

Bakan Selçuk'un temel yaklaşımı insanlar formasyon alarak öğretmen olabileceklerine yönelik bir algı oluştuğu, bu algının değişmesi ve yığılmanın önlenmesinin amaçlandığı yönünde. Bunun için ataması yapılana eğitim verileceğini söylüyor.

Oysa ki; şu anki yığılma ya da algı, formasyonum varsa öğretmen olurum noktasında iken bakanın söylemi doğrultusundaki uygulamada formasyonum olmasa da lisans mezunu isem öğretmen olabilirim noktasında olmayacak mı?

MEB'in konuyu bir an önce açıklığa kavuşturması gerekir. Bakan Selçuk'un söylemi üzerinden bir uygulama söz konusu olacaksa mevzuat düzenlemesi şarttır.

Ya atama sisteminde ya da TTKB 9 nolu kararda değişiklik yapılması gerekir. Üniversite Sınav sonuçlarının açıklanıp tercihlerin alınmaya başlayacağı bu dönemde üniversite öğrenci adaylarının konu hakkında net bilgiye sahip olmaları şart.

Son olarak;

Uygulamanın eğitim fakültesi dışındaki lisans programından mezun olanlar için geçerli olduğunu, yeni uygulamanın 1 Ocak 2021'de yürürlüğe gireceğini, bu tarih öncesi öğretmenlik hakkına sahip olanların haklarının saklı tutulduğunu hatırlatmak isteriz.