O uygulamanın sloganın patentini satın alıp, satışa çıkarttı

İş insanı Nazım Salur tarafından kurulan "Getir" markasının Türk Patent ve Marka Kurumu'nda tescilli ettirerek bu marka altında mobil ve internet bağlantısı olan cihazlarla e-ticaret yapıyordu. Son ayların en popüler sipariş uygulaması 'Getir', 'Getir de getirelim' sloganıyla satış yapmaya başladı. Uygulamanın ilk günlerde Veysel A. isimli şahıs, uygulama popüler olmadan hemen önce Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurarak sloganı adına tescil ettirdi. Getir uygulaması kısa süre sonra Türkiye tarafından tanınındı. Bu sırada internet üzerindeki bir satış platformunda Getir firmasına ait logo kullanılarak slogan 5 milyona satışa sunuldu. Uygulama sahibi, satış sahibinin kötü niyetli ve haksız rekabet ettiğini ve marka hakkına tecavüz edildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

5 MİLYONA SATTIM

Bu sıralarda Veysi A., şirketin reklam görüntülerini kullanarak "getirdegetirelim" markasını satışa sundu. Savcılıkça ifadesi alınan Veysi A., "Getirdegetirelim" ismine ait patenti 2014 yılında GETİR markası tanınmadan önce müracaat ederek Türk Patent Enstitüsünden kendi adıma tescil ettirdim. Ardından 'getirdegetirelim' isimli şirket kurdum. İnternet üzerinden 5 milyona satışa çıkardım. Ben bu işlemler esnasında ve sonrasında şirketin satışı esnasında hakkımda şikayette bulunan Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketine ait herhangi bir isim hakkı yada logoyu kullanmadım' ifadelerimi kullandı.

PATENTİNİ ALDIĞI SLOGANI SATMAK İSTEDİ

Soruşturma dosyası kapsamında yapılan inceleme de Getir isimli şirket adına tescilli ibareninsarı renkli ve mor zemine yazılı olduğu ve bunun markayı ayırt edici kıldığı, bu şekilde tanıtımlarının bulunduğu, gencin internet sayfasında vermiş olduğu ilanda iki logonun bire bir aynı olduğu ve iyi niyetli algılanamayacağı, şüphelinin bu kullanımının müşteki firmanın tanınırlığını kendi lehine kullandığı ve fayda sağladığı ileri sürüldü.

MARKA HAKKINA TECAVÜZ DAVASI

Savcılıkça Veysi A. hakkında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede, tüketici algısında müşteki firmaymış gibi etki bırakacak yazışmaların olduğu, yine dilekçe ekinde yer alan fotoğrafta şüphelinin ilanında kullandığı moto kurye fotoğrafında müştekiye ait "getir" ibareli markanın kullanıldığı, bu sebeple haksız rekabet şartlarının ayrıca oluştuğu anatıldı. Veysi A. hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DİLEK YAMAN