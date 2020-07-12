O uygulamanın sloganın patentini satın alıp, satışa çıkarttı
|12 Temmuz 2020 14:24
|Yazdır
İş insanı Nazım Salur tarafından kurulan "Getir" markasının Türk Patent ve Marka Kurumu'nda tescilli ettirerek bu marka altında mobil ve internet bağlantısı olan cihazlarla e-ticaret yapıyordu. Son ayların en popüler sipariş uygulaması 'Getir', 'Getir de getirelim' sloganıyla satış yapmaya başladı. Uygulamanın ilk günlerde Veysel A. isimli şahıs, uygulama popüler olmadan hemen önce Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurarak sloganı adına tescil ettirdi. Getir uygulaması kısa süre sonra Türkiye tarafından tanınındı. Bu sırada internet üzerindeki bir satış platformunda Getir firmasına ait logo kullanılarak slogan 5 milyona satışa sunuldu. Uygulama sahibi, satış sahibinin kötü niyetli ve haksız rekabet ettiğini ve marka hakkına tecavüz edildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.
5 MİLYONA SATTIM
Bu sıralarda Veysi A., şirketin reklam görüntülerini kullanarak "getirdegetirelim" markasını satışa sundu. Savcılıkça ifadesi alınan Veysi A., "Getirdegetirelim" ismine ait patenti 2014 yılında GETİR markası tanınmadan önce müracaat ederek Türk Patent Enstitüsünden kendi adıma tescil ettirdim. Ardından 'getirdegetirelim' isimli şirket kurdum. İnternet üzerinden 5 milyona satışa çıkardım. Ben bu işlemler esnasında ve sonrasında şirketin satışı esnasında hakkımda şikayette bulunan Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketine ait herhangi bir isim hakkı yada logoyu kullanmadım' ifadelerimi kullandı.
PATENTİNİ ALDIĞI SLOGANI SATMAK İSTEDİ
Soruşturma dosyası kapsamında yapılan inceleme de Getir isimli şirket adına tescilli ibareninsarı renkli ve mor zemine yazılı olduğu ve bunun markayı ayırt edici kıldığı, bu şekilde tanıtımlarının bulunduğu, gencin internet sayfasında vermiş olduğu ilanda iki logonun bire bir aynı olduğu ve iyi niyetli algılanamayacağı, şüphelinin bu kullanımının müşteki firmanın tanınırlığını kendi lehine kullandığı ve fayda sağladığı ileri sürüldü.
MARKA HAKKINA TECAVÜZ DAVASI
Savcılıkça Veysi A. hakkında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede, tüketici algısında müşteki firmaymış gibi etki bırakacak yazışmaların olduğu, yine dilekçe ekinde yer alan fotoğrafta şüphelinin ilanında kullandığı moto kurye fotoğrafında müştekiye ait "getir" ibareli markanın kullanıldığı, bu sebeple haksız rekabet şartlarının ayrıca oluştuğu anatıldı. Veysi A. hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
DİLEK YAMAN
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Van Gölü'nde teknenin batması sonucu ölü sayısı 23 oldu
12 Temmuz 2020 14:45
|Emniyet müdürü, Escobar Nejat'a makam aracı tahsis etmiş
12 Temmuz 2020 14:19
|Eskişehir'de polis aracı devrildi: 2 yaralı
12 Temmuz 2020 14:01
|Metrobüste kadın polise taciz etti, kendini böyle savundu
12 Temmuz 2020 12:25
|Uzman onbaşı iki ayrı not bırakıp intihar etti
12 Temmuz 2020 12:23
|Hırsızlık yaparken yakalandı, 'virüs var' diyerek polisleri uzaklaştırmaya çalıştı
12 Temmuz 2020 10:53
|'Asfaltlama yapacağız' vaadiyle 12 ilde 15 kişiyi dolandırdılar
12 Temmuz 2020 10:42
|Gülistan Doku'dan 189 gündür haber yok
11 Temmuz 2020 19:31
|Motosikletin üzerine balkona asılan halı düştü: 2 yaralı
11 Temmuz 2020 18:12
|Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı
11 Temmuz 2020 15:21