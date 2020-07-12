Bu mahalledeki 6 aylık kuduz karantinası sona erdi
|12 Temmuz 2020 14:41
|Yazdır
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir mahallede 6 ay süreyle uygulanan kuduz karantinası sona erdi.
İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Şerikanlı Mahallesi'nde ikamet eden Bekir Yılmaz'a ait gebe inekte 6 ay önce görülen kuduz vakasının ardından başlatılan karantina süreci, tamamlandı. Bunun üzerine mahalleye canlı hayvan girişi ve çıkış yasağı da kaldırıldı.
Bu sürede alınan tedbirler doğrultusunda mahalledeki tüm hayvanlarda aşılama çalışmasının yapıldığı bildirildi.
Karantinanın kalktığı bilgisi mahalle sakinlerine camiden yapılan anonsla da duyuruldu.
Mahalle sakinlerinden Osman Demirel, yaptığı açıklamada, karantinanın bittiğini, canlı hayvan girişi ve çıkışının yeniden başladığını, geçen süre boyunca da herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Baba oğul birer saat arayla koronadan öldü
12 Temmuz 2020 13:55
|Düğünde acı olay... Küçük çocuk 1 saat içinde öldü
12 Temmuz 2020 13:47
|Tepki çeken uygulama... Bu mahalleye giriş ücretli
12 Temmuz 2020 12:48
|Göbeği olanlar giremiyor, girebilenler temmuzda karın tadını çıkartıyor
12 Temmuz 2020 12:44
|'Lavanta kokulu köy' misafirlerini bekliyor
12 Temmuz 2020 12:39
|İBB'de metro parası asfalt borcuna gitti
12 Temmuz 2020 12:18
|Şaşkına çeviren yol... Denemek için bölgeye geliyorlar
12 Temmuz 2020 10:15
|Virüsü yok saydılar, 5 kişilik otomobilden 10 kişi çıktı
12 Temmuz 2020 06:41
|Bursa'da 300 yıllık türbeye çirkin saldırı
11 Temmuz 2020 23:38
|Sinop bu turizm sezonunda umduğunu bulamadı
11 Temmuz 2020 22:59