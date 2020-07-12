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Trump salgının başından bu yana ilk kez maskeyle görüntülendi

ABD Başkanı Donald Trump salgının başından bu yana ilk kez maskeyle görüntülendi.
 12 Temmuz 2020 14:52
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Trump salgının başından bu yana ilk kez maskeyle görüntülendi

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da bir askeri hastaneyi ziyaret etti.

Trump'ın ziyaret esnasında mavi renkli ve yan tarafından başkanlık amblemi bulunan bir maske taktığı görüldü.

Daha önce başkan yardımcısı Mike Pence de dahil olmak üzere çok sayıda yönetici maske takarken görüntülenmişti. Ancak Donald Trump coronavirüs bilgilendirme toplantıları,, halka açık toplantılar da dahil olmak üzere katıldığı etkinliklerde maske takmayı tercih etmemişti.
Memurlar.Net
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