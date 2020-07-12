1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Sürü bağışıklığı stratejisinin işe yaramadığı öne sürüldü

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede hafif önlemler alınan İsveç'te sürü bağışıklığı stratejisinin işe yaramadığı iddia edildi.
 12 Temmuz 2020 15:09
Yazdır
Sürü bağışıklığı stratejisinin işe yaramadığı öne sürüldü

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede hafif önlemler alınan İsveç'te sürü bağışıklığı stratejisinin işe yaramadığı iddia edildi.

İsveç Sağlık Genel Müdürlüğü, 74 bini aşkın Kovid-19 vakası ve 5 bin 526 virüs kaynaklı ölümün gerçekleştiğini bildirirken, 10 milyon nüfuslu ülkenin başkenti Stockholm'de insanların sadece yüzde 7,3'nün hastalığa karşı antikor geliştirdiği ifade edildi.

- Bilim insanlarına göre strateji çöktü

Ülkede yaşayan çok sayıda bilim insanı İsveç'te uygulanan sürü bağışıklığı stratejisinin çöktüğünü vurgulayarak salgına yönelik sert önlemler alan diğer İskandinavya ülkelerindeki vaka sayısının azlığına dikkati çekti.

Linköping Üniversitesi Afet Tıbbi Bilimlerinden Prof. Dr. Andreas Wladis, hükümeti sahtekarlıkla suçladı. Pandemi sürecinde siyasetçilerin Kovid 19'un İsveç'i fazla etkilemeyeceği yönünde açıklama yaptıklarının altını çizen Wladis, ''Virüse karşı devletin hazırlıksız ve yetersiz olduğunu yetkili siyasetçiler bilmesine rağmen bunu halktan saklayarak yetersiz önlem aldılar." ifadelerini kullandı.

Karolinska Enstitüsü Epidemiyoloğu Prof. Dr. Joakim Dillner, sağlık sektörünün eksikliklerinin altını çizdi. Kovid-19 testi yapmakta İsveç'in diğer ülkelerin gerisinde kaldığını vurgulayan Dillner, ''Basit ve ucuz testler olduğu halde İsveç birçok ülkenin gerisinde kaldı. Hükümet çok kez haftada 100 bin test yapılacağını dile getirmesine rağmen, test rakamlarında istenilen seviyeye ulaşılamadı.'' dedi.

Karolinska Enstitüsü Küresel Enfeksiyon Epidemiyoloğu Prof. Dr. Anna Mia Ekström de yaşlıları koruyamadıklarını söyledi.

Ekström, ''En büyük hatamız yaşlıların yaşadıkları alanlarda yeterli ve hızlı önlem alamadık. Koruyucu ekipman stokumuzun olmaması, güvenli olmayan çalışma koşulları yaşlı bakımevlerinde virüsün hızla yayılmasına sebep oldu.'' şeklinde konuştu.

- İşsizlik yükseldi, iflaslar arttı

Bu arada, salgının ilk gününden itibaren hayatın normal akışında devam etmesine rağmen ekonomik rakamlar kötüye gitti. İsveç Merkez Bankasının tahminlerine göre yıl sonu yüzde 1,3 olarak beklenen büyüme oranı yüzde 4,5 küçülme olarak revize edildi.

Ülkedeki işsizlik oranı da mart ayından bu yana yüzde 7,1'den yüzde 9'a yükseldi.

SVD gazetesinin haberine göre, ülkede iflas eden şirketlerin oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 arttı.

Virüse karşı sert önlemler alan Danimarka'da iflas eden şirketlerin geçen yıla göre daha azaldığı bildirilirken, Norveç'te iflas eden şirketlerin oranının bir önceki seneye göre yüzde 2 arttığı kaydedildi.

- Komşu ülkeler İsveç'e sınırlarını açmıyor

Öte yandan, Finlandiya, Estonya, Litvanya ve Letonya Kovid-19 vakalarının çokluğu nedeniyle İsveç'e sınırlarını açmayacağını duyurdu.

Norveç ve Danimarka ise İsveç'in bazı bölgelerine kısmen sınırlarını açtı.

İsveç'te koronavirüsle mücadele kapsamında sadece lise ve üniversiteler kapatılırken, anaokulları, çocuk yuvaları, ilköğretim okulları, restoranlar, kafeteryalar, spor salonları, alışveriş merkezleri ve toplu taşıma araçlarına herhangi bir yasak getirilmeyerek sürü bağışıklığı stratejisi uygulanıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Son 3 günde vaka sayısı en fazla düşen 7 il
11 Temmuz 2020 19:34		 Kovid-19 sonrasında saç dökülmelerinde artış görülüyor
11 Temmuz 2020 18:46
Karantinaya alınan TTK işçisi sayısı 16'ya çıktı
11 Temmuz 2020 16:39		 Yeni vaka sayısı halen 1000 sınırında
10 Temmuz 2020 20:01
Koronavirüs kendini tekrar aktif hale getiriyor mu?
09 Temmuz 2020 23:17		 Fauci: Korona aşısı yıl sonunda hazır olabilir
09 Temmuz 2020 22:26
Sanayi Odası Başkanı açıkladı! 362 işçinin testi pozitif çıktı
09 Temmuz 2020 21:39		 Yeni vaka sayısında son bir haftada değişiklik olmadı
09 Temmuz 2020 20:05
19 ilde daha asker uğurlamasına kısıtlama
08 Temmuz 2020 22:40		 Yeni vaka sayısı bugün de 1000'in altına inmedi
08 Temmuz 2020 19:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:30 - Mersin'de iğrenç olay! 3 kız kardeş konuştu18:14 - Jandarmadan helikopter destekli sahil denetimi18:09 - Heybeliada'da korkutan yangın18:02 - Ayasofya'da ikonalar ve freskler ne olacak?17:56 - Doğu Karadeniz için 'şiddetli' ve 'çok kuvvetli' yağış uyarısı17:41 - '15 Temmuz Zaferi' Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılacak
17:40 - CHP'de 18 il başkanından ortak deklarasyon17:36 - Erzurum'da yakalanan teröristlerin isimleri belirlendi17:33 - Görüntüler bugün çekildi! Sosyal mesafe yine unutuldu17:30 - Yaşlı adam hayatını değiştirdi, otel sahibi oldu17:26 - Erzurum Sağlık İl Müdürünün acı günü17:14 - Kızının alnına 'enayi' yazıp fotoğrafını gönderdi
17:11 - Muğla eski Belediye Başkanı Orhan Çakır vefat etti17:07 - PKK'lı 3 terörist, SİHA'ların desteğiyle etkisiz hale getirildi16:51 - Doktorla tartışan esnaf, tıbbi önlük hediye ederek uzlaştı16:44 - 42 yaşındaki Anadol'una gözü gibi bakıyor16:39 - Vatandaşa 'terbiyesiz' diyen kaymakam, valilik emrine alındı
16:37 - Aziz Sancar, başarılı bilim insanının 3 özelliğini açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Yıpranma hakkı bulunan 20 meslek grubu
Emeklilerin kurban ikramiyesinin verileceği tarih netleşti
Vatandaşa 'terbiyesiz' diyen kaymakam, valilik emrine alındı
Anadolu Üniversitesi bu kez de 3 ders sınavına girecek adayları mağdur etti
Emniyet müdürü, Escobar Nejat'a makam aracı tahsis etmiş
Memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan hangi ödemeler değişti?
Uzman onbaşı iki ayrı not bırakıp intihar etti
Düğünde acı olay... Küçük çocuk 1 saat içinde öldü
Özel hastaneler hasta alamayacak
Ayasofya'daki mozaikler ne olacak? Ali Erbaş yanıtladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
günaydın sözlük 1
çizgi film izleyen yetişkin 3
vücudun hamlaması 1
öksürük şurubu 1
stadyum 1
sumo güreşi 1
yeşil yol 2
güvercin 1
emekliliği dolmasına rağmen memurluğa devam etmek 1
Ayasofya'ın ibadete açılması 1
SON İLANLAR
İzmir Urit Urla İnşaat 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Belediyesi 25 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldivan SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 2 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bitlis Güroymak Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Antalya Kepez İnşaat 85 İşçi Alacak
Adıyaman Besni SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam