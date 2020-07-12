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Uslanmaz dolandırıcı gözünü maskeyle kapattı

Adana'da daha önce de iki kez kendisini karayolları otoyol bölge müdürü olarak tanıtıp asfalt döktürme bahanesiyle binlerce lira dolandıran zanlı, 12 ilde 15 vatandaşı 46 bin 870 lira dolandırmak suçlamasıyla 7 hesap sahibiyle birlikte gözaltına alındı. Tutuklanan zanlı adliyeye sevk edilirken ağzını kapatması gereken maskeyle tanınmamak için yüzüznü ve gözlerini kapattı.
 12 Temmuz 2020 15:20
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Uslanmaz dolandırıcı gözünü maskeyle kapattı

Adana'da daha önce de iki kez kendisini karayolları otoyol bölge müdürü olarak tanıtıp asfalt döktürme bahanesiyle binlerce lira dolandıran zanlı, 12 ilde 15 vatandaşı 46 bin 870 lira dolandırmak suçlamasıyla 7 hesap sahibiyle birlikte gözaltına alındı. Tutuklanan zanlı adliyeye sevk edilirken ağzını kapatması gereken maskeyle tanınmamak için yüzüznü ve gözlerini kapattı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine özellikle şehirler arası güzergahlarda bulunan petrol istasyonu ve dinlenme tesislerini telefonla arayarak kendisini karayolları otoyol bölge müdürü olarak tanıtan Müslüm D. isimli şahsın tesis girişlerinin bozuk olduğunu söyleyerek asfalt döktürme bahanesiyle para aldığı yönünde şikayetler geldi. Bunun üzerine dolandırıcılık polisi, savcılıktan alınan izinle şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takip sonucunda şahsın bu yöntemle Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Denizli, Karaman, Kocaeli, Konya, Malatya, Şanlıurfa, Yalova ve Zonguldak illerinde 15 vatandaştan yaklaşık 46 bin 870 lira dolandırdığı tespit edildi. Ayrıca zanlının kendi hesap numarasını kullanmayıp bazı mahallelerdeki kahvehanelere giderek kendisinin bölge müdürü olduğunu söyleyip hesaplarında bloke olduğunu söyleyerek 100 lira karşılığında 7 kişinin hesabını kullandığı da belirlendi. Polis, bu tespitlerin ardından eş zamanlı olarak yaptığı operasyonda dolandırıcıyla birlikte 8 kişiyi gözaltına aldı. Polis zanlıların emniyette ifadesini aldı. İfadelerinin ardından savcı, 4 zanlının serbest bırakılması talimatını verdi.

Maskeyle gözünü kapattı,

Diğer 4 zanlıdan hesaplarını kullandıranların ifadelerinde, zanlının kahvehaneye gelerek bölge müdürü olduğunu söylediğini, kendilerine para yatacağını ancak hesabında bloke olduğunu, hesaplarını kullandırmaları karşılığında kendilerini işe alacağını ve 100 lira para vereceğini söyledikleri öne sürüldü. Zanlılar, alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı Müslüm D. adliyeye sevki sırasında kendisine ağzını ve burnunu kapatması için verilen maskeyle tanınmamak için gözünü kapattı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Müslüm D., Onur Ş. ve Adem Y. tutuklanırken, İsmail Sefa C. tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Linç girişimine uğradı

Müslüm D.'nin bu yaptığının ilk dolandırıcılık olmadığı, daha önce de 2007 yılında "TEDAŞ görevlisiyim" diyerek ikametlere gidip, "Ben TEDAŞ'ın kaçak tespit görevlisiyim. Evinizde kaçak elektrik kullanılıyor. Ancak ben bunu rapor etmeyeceğim, bana 300 lira para vereceksiniz" dediği ama vatandaşın inanmayıp Müslüm D.'yi linç etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Zanlının 2014 yılında da evinin önünde asfalt olmayan vatandaşlara "Belediyede tanıdığım var. Bin lira verirseniz evinizin önüne asfalt döktürürüm" dediği, bunun üzerine Hürriyet Mahallesi'nden bir vatandaşın Müslüm D.'ye inanarak evinin önüne asfalt dökülmesi için bin lira para verdiği, aradan haftalar geçmesine rağmen asfalt dökülmeyince belediyeye gittiği de öğrenildi. Belediye yetkililerinin asfaltın parayla dökülmediğini, bunun bir hizmet olduğunu söylemesi üzerine vatandaşın polise gidip şikayetçi olduğu ve Müslüm D.'nin yakalandığı öğrenildi. Zanlı Müslüm D.'nin dolandırıcılık suçundan 12 kaydının olduğu ortaua çıktı.
İhlas Haber Ajansı
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