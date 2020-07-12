Papa Franciscus'tan 'Ayasofya' açıklaması
|12 Temmuz 2020 15:44
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, pazar konuşmasında Ayasofya'ya da değinerek, "Ayasofya'yı düşünüyorum, çok üzgünüm." dedi.
Papa'nın, Aziz Petrus meydanında her pazar icra edilen Angelus duasından sonra yaptığı konuşmada, Ayasofya'ya tek bir cümleyle değinmeyi yeğlemesi dikkati çekti.
Papa Franciscus, konuşmasında Uluslararası Deniz Günü'nden bahsettiği sırada, "Deniz, düşüncelerimle beni biraz uzaklara, İstanbul'a götürüyor. Ayasofya'yı düşünüyorum, çok üzgünüm." diye konuştu.
Papa'nın Ayasofya'dan bahsederken, Türk makamlarının kararına yönelik herhangi bir yargıda bulunmadığı gözlendi.
Vatikan'ın resmi yayın organı L'Osservatore Romano'nun bugünkü nüshasında da Ayasofya'nın müzeden tekrar camiye dönüştürülmesi, "Müzeden camiye Ayasofya" başlığıyla görüş belirtilmeksizin aktarıldı.
Danıştay, 10 Temmuz Cuma günü aldığı tarihi kararla, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmiş, ardından Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ayasofya Cami, Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmişti.
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