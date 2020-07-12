1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu ilçede düğün törenleri nedeniyle vakalar tırmanışa geçti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düğün ve kına töreni kaynaklı korona vakaları tırmanışa geçti. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ilçede yapılan kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı Covid-19 vakalarının arttığını belirterek, vatandaşları alınan tedbirlere uymaları konusunda daha dikkatli olmaya çağırdı.
 12 Temmuz 2020 16:00
Yazdır
Bu ilçede düğün törenleri nedeniyle vakalar tırmanışa geçti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düğün ve kına töreni kaynaklı korona vakaları tırmanışa geçti. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ilçede yapılan kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı Covid-19 vakalarının arttığını belirterek, vatandaşları alınan tedbirlere uymaları konusunda daha dikkatli olmaya çağırdı.

Elbistan'da 1 Temmuz itibarıyla belirli kurallara uyularak yapılması gereken düğün ve kına törenlerinde tedbirlerin göz ardı edilmesi Covid-19 vakalarının da artmasına neden oldu. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, düğün ve kına törenlerindeki tedbirlere uyulmaması nedeniyle vakalarda artış gözlemlendiğini söyledi. İlçedeki bir kına gecesi ve ardından düzenlenen düğün töreni sonrası artış gösteren vakaların İlçe Sağlık Müdürlüğünce titiz bir şekilde takip edildiğini kaydeden Kaymakam Demir, "Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilçemizde de 1 Temmuz itibarıyla düğün, nişan ve kına gecesi gibi törenlerin belirli kurallar dahilinde yapılması kararlaştırıldı. Törenlerle ilgili alınması gereken tedbirlere uyulmadan yapılan bu törenler, virüsün yayılmasına ortam hazırlıyor. Nitekim ilçemizde geçtiğimiz günlerde düzenlenen kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı Covid-19 vakalarında artış yaşanmıştır. Vaka sayılarındaki bu artış, İlçe Sağlık Müdürlüğümüzce yakından takip edilmektedir. Filyasyon ekiplerimiz, hassasiyetle gerekli bütün saha çalışmalarını yapmaktadır" dedi.

Söz konusu kına gecesi ve düğün töreni ile ilgili olarak tedbirlere uymamak ve kamu sağlığını tehlikeye atmak suçundan düğün sahipleri ve işletme hakkında idari ve adli işlemlerin başlatıldığını belirten Kaymakam Demir, "Gerekli ceza da uygulanacaktır. Bu ve benzeri hadiselerin tekrarının yaşanmaması için de gerekli tüm tedbirler en üst seviyede alınacaktır. Bizim vatandaşlarımızdan isteğimiz, bu mutlu günlere gölge düşürmemek için alınan tedbirler doğrultusunda hareket etmeleridir. Rehavete kapılmayarak tedbiri de elden bırakmamak en büyük görevimiz olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Elbistan'daki pandemi sürecini en iyi şekilde yönetmek için tüm kurumların seferber olduğunu hatırlatan Kaymakam Demir, şunları kaydetti:

"Hep birlikte verdiğimiz bu sınavı başarılı bir şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Bizler, bilim kurulunun aldığı kararlar ile ilgili bakanlıkların çalışmalarının kentimizde en üst düzeyde yansıması için çaba gösteriyoruz. Tedbirin elden bırakılması, hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına dikkat edilmemesi halinde karşılaşacağımız sonuç hiç iç açıcı olmayacaktır.

Vatandaşlarımızdan, günlük yaşamlarında ve düğün, kına gecesi ya da nişan gibi törenlerde Covid-19 konusunda alınmış bütün karar ve tedbirlere hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz. Sosyal mesafe, hijyen ve maske takma kuralına azami gayret göstermelerini istiyoruz. Cezai müeyyidelerle karşılaşmamaları ve kurumlarımıza yardımcı olmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Heybeliada'da korkutan yangın
12 Temmuz 2020 18:09		 Görüntüler bugün çekildi! Sosyal mesafe yine unutuldu
12 Temmuz 2020 17:33
Doktorla tartışan esnaf, tıbbi önlük hediye ederek uzlaştı
12 Temmuz 2020 16:51		 Ankara'nın 3 ilçesinde su kesintisi yaşanacak
12 Temmuz 2020 16:06
Tescilli zeytinin yağı da coğrafi işaret belgesi yolunda
12 Temmuz 2020 15:55		 Balıkesir'de 3.4 büyüklüğünde deprem
12 Temmuz 2020 15:42
Dumanlı Yaylası izole piknik imkanı sunuyor
12 Temmuz 2020 15:26		 Bu mahalledeki 6 aylık kuduz karantinası sona erdi
12 Temmuz 2020 14:41
Baba oğul birer saat arayla koronadan öldü
12 Temmuz 2020 13:55		 Düğünde acı olay... Küçük çocuk 1 saat içinde öldü
12 Temmuz 2020 13:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:30 - Mersin'de iğrenç olay! 3 kız kardeş konuştu18:14 - Jandarmadan helikopter destekli sahil denetimi18:09 - Heybeliada'da korkutan yangın18:02 - Ayasofya'da ikonalar ve freskler ne olacak?17:56 - Doğu Karadeniz için 'şiddetli' ve 'çok kuvvetli' yağış uyarısı17:41 - '15 Temmuz Zaferi' Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılacak
17:40 - CHP'de 18 il başkanından ortak deklarasyon17:36 - Erzurum'da yakalanan teröristlerin isimleri belirlendi17:33 - Görüntüler bugün çekildi! Sosyal mesafe yine unutuldu17:30 - Yaşlı adam hayatını değiştirdi, otel sahibi oldu17:26 - Erzurum Sağlık İl Müdürünün acı günü17:14 - Kızının alnına 'enayi' yazıp fotoğrafını gönderdi
17:11 - Muğla eski Belediye Başkanı Orhan Çakır vefat etti17:07 - PKK'lı 3 terörist, SİHA'ların desteğiyle etkisiz hale getirildi16:51 - Doktorla tartışan esnaf, tıbbi önlük hediye ederek uzlaştı16:44 - 42 yaşındaki Anadol'una gözü gibi bakıyor16:39 - Vatandaşa 'terbiyesiz' diyen kaymakam, valilik emrine alındı
16:37 - Aziz Sancar, başarılı bilim insanının 3 özelliğini açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Yıpranma hakkı bulunan 20 meslek grubu
Emeklilerin kurban ikramiyesinin verileceği tarih netleşti
Vatandaşa 'terbiyesiz' diyen kaymakam, valilik emrine alındı
Anadolu Üniversitesi bu kez de 3 ders sınavına girecek adayları mağdur etti
Emniyet müdürü, Escobar Nejat'a makam aracı tahsis etmiş
Memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan hangi ödemeler değişti?
Uzman onbaşı iki ayrı not bırakıp intihar etti
Düğünde acı olay... Küçük çocuk 1 saat içinde öldü
Özel hastaneler hasta alamayacak
Ayasofya'daki mozaikler ne olacak? Ali Erbaş yanıtladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ayasofya'ın ibadete açılması 1
Minyonlar 3
ayaklarını sürüye sürüye yürümek 1
kırmızı 1
maske takmak 2
İstanbul'un simgesi ayasofya 1
sumo güreşi 1
ayasofya'nın ibadete açılması 6
çeyrek altın 1
vücudun hamlaması 1
SON İLANLAR
İzmir Urit Urla İnşaat 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Belediyesi 25 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldivan SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 2 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bitlis Güroymak Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Antalya Kepez İnşaat 85 İşçi Alacak
Adıyaman Besni SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam