Ankara'nın 3 ilçesinde su kesintisi yaşanacak

Mayıs ayı sonundan itibaren Etimesgut İstasyon Caddesi'nin yıllardır çözülemeyen trafik sorununa neşter vuracak çalışmalara başlanırken, çalışmalar kapsamında 14 Temmuz Salı günü saat 01.00'dan 15 Temmuz Çarşamba günü saat 01.00'a kadar Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin bazı bölgelerinde su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri bir yandan Türk Kızılayı Caddesi Kızılay binası önü ile eski Hava Hastanesi önüne 2 adet köprülü kavşak yapım çalışmalarına devam ederken, ASKİ ekipleri de eş zamanlı olarak altyapı çalışmalarına hız verdi. ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, içme suyu ana iletim hattında yapılacak deplase çalışmaları nedeniyle 14 Temmuz Salı günü saat 01.00'dan 15 Temmuz Çarşamba günü saat 01.00'a kadar 24 saat süreyle Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin bazı bölgelerinde su kesintisi uygulanacağı belirtildi. 45 günlüğüne trafiğe kapatılan Türk Kızılayı Caddesi'nde içme suyu ana iletim hattındaki deplase çalışması nedeniyle yapılacak bir günlük su kesintisinden Etimesgut ilçesinde 30 Ağustos, Ahi Mesut, Alsancak, Atakent, Ayyıldız, Bahçekapı, Elvan, Erler, Etiler, İstasyon, Kazım Karabekir, Oğuzlar, Piyade, Süvari ve Topçu mahalleleri; Yenimahalle ilçesinde Batı Sitesi ve Ergazi mahalleleri ile Gersan Sanayi Sitesi; Sincan ilçesinde ise Mareşal Çakmak, Selçuklu, Andiçen, Atatürk ve Plevne mahalleleri etkilenecek.