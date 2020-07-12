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Veriler açıklandı... Yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il

Sağlık Bakanlığı 12 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1012 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 212 bin 993, can kaybı 5 bin 363 oldu.
 12 Temmuz 2020 19:27
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Veriler açıklandı... Yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il

Sağlık Bakanlığı 12 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1012 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 212 bin 993, can kaybı 5 bin 363 oldu.

Son 24 saatte 1298 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 194 bin 515 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'SON 3 GÜNDE ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım. '

dedi.

Memurlar.Net
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