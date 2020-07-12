Görüntüler bugün çekildi! Sosyal mesafe yine unutuldu

Hafta sonu tatilini fırsat bilen ve sıcaktan bunalan vatandaşlar, Silivri'de plajlara akın etti.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar bugün, denize girerek serinlemek için Silivri Mimarsinan Mahallesi'ndeki Halk Plajı'na akın etti. İstanbul ve Trakya bölgesinden Silivri'ye gelen çok sayıda kişinin, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak plajda yoğunluk oluşturması dikkat çekti. Kalabalık nedeniyle bölgede araç trafiği oluştuğu da görüldü.

BEYKOZ SAHİLİ'NDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İSstanbulluların denize girmek için Anadolu Yakası'nda en çok tercih ettiği noktalardan biri olan Beykoz Burunbahçe Sahili'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

Hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyen çok sayıda vatandaşlar soluğu Beykoz Burunbahçe Sahili'nde aldı. Evlerinden getirdikleri yiyecek ve eşyalarla deniz kenarına akın eden İstanbullular yeşillik alanlarda piknik yaptı. Vatandaşların büyük bir çoğunluğu da yüzerek serinledi. Sahilde bulunan bir gencin bisikletiyle denize atladığı anlar kameraya yansıdı. Burunbahçe Sahili'nde yaşanan hafta sonu yoğunluğu havadan da görüntülendi.