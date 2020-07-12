CHP'de 18 il başkanından ortak deklarasyon
|12 Temmuz 2020 17:40
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CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik'in çağrısı üzerine Doğu ve Güneydoğu bölgesinden 18 il başkanı, partinin 37. Olağan Kurultayı'na ilişkin ortak deklarasyon yayımladı.
Tunceli'nin yanı sıra Erzincan, Erzurum, Şırnak, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Gaziantep, Batman, Ağrı, Kilis, Van, Hakkari, Kars, Iğdır, Bitlis, Ardahan ve Elazığ il başkanlarının imzasıyla yayımlanan deklarasyonda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "iktidar kurultayı" perspektifine tam destek verdikleri belirtildi.
Bugüne kadar elde edilen başarıların yalnızca bir başlangıç olduğu ifade edilen deklarasyonda, şunlar kaydedildi:
"En güzel günlerimizi henüz yaşamadık. İçerisinde bulunduğumuz yıl CHP iktidarının kurumsal altyapısını kurduğumuz yıl olacak. 37. Olağan Kurultay'ımızı bir iktidar kurultayına dönüştürerek Genel Başkan'ımıza ve çalışma arkadaşlarına omuz vereceğiz. Elbirliği ve yol arkadaşlığı ruhu ile Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş uygarlık seviyesine bu ülkeyi taşıyacağız. Yeni bir siyaset dili arzusu yükseliyor. Kurumların yeniden işletildiği, demokratik, eşitlikçi ve liyakate dayalı bir düzeni onlarla beraber kuracağız."
Deklarasyonda, CHP'nin Türkiye'yi 20. yüzyıldan kalma ezberlerin ve kısır tartışmaların ötesine geçirme çağrısı yaptığı, bu çağrının şimdiden halkta karşılık bulmaya başladığı belirtildi.
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