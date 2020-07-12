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'15 Temmuz Zaferi' Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılacak

İletişim Başkanlığınca Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır'da açılan Dijital Gösterim Merkezlerinde, 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mucadele ve kazanılan zafer dijital ortamda sergilenecek
 12 Temmuz 2020 17:41
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'15 Temmuz Zaferi' Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılacak

İletişim Başkanlığınca açılan Dijital Gösterim Merkezlerinde, 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mucadele ve kazanılan zafer dijital ortamda sergilenecek.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin milli, tarihi, kulturel ve bilimsel zenginliklerini yeni iletişim ve gösterim tekniklerini kullanarak vatandaşların erişimine sunan İletişim Başkanlığı, "15 Temmuz Milletin Zaferi" temalı yeni Dijital Gösterim Merkezlerini Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır'da açtı.

15 Temmuz zaferini unutturmamak adına hazırlanan Dijital Gösterim Merkezlerinde, Fetullahçı Terör Örgutu'nun (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında milletin verdiği mucadele ve kazanılan zafere ilişkin önemli anlar temmuz ayı boyunca dijital ortamda sergilenecek.

Dijital Gösterim Merkezlerinde ziyaretçiler Kovid-19 salgınına karşı gereken tedbirler alınarak ağırlanacak. 5 bölumden oluşan merkezlerin ilk bölumunu fuaye alanı oluşturuyor. Fuaye alanında gösterim merkezi hakkında bilgi alacak ziyaretçiler, aynı zamanda uç boyutlu hologram gösterimini izleyebilecek.

Görme engelli vatandaşlar için "görme engelli yolu" bulunan Gösterim Merkezlerinde, işitme engelli vatandaşlar için ise işaret diliyle anlatım imkanı yer alıyor.

15 Temmuz Destanı Dijital Gösterim Merkezlerinin, 360 derece görsel deneyim alanına, dijital gösterim yapılan bir tunelden geçilerek giriliyor.

Bu alanda, 15 Temmuz gecesi neler yaşandığını ve milli iradenin hain darbe girişimine karşı nasıl bir direniş gösterdiğini anlatan uç boyutlu bir gösterim deneyimleniyor.

- "Üç boyutlu gösterim"

Dijital gösterimde aynı zamanda sinematik ses sistemi bulunuyor. 360 derece görsel deneyim alanından sonra dijital haritalama gösterimi ziyaretçileri bekliyor. Bu bölumdeki gösterimde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dönum noktaları uç boyutlu ve sinematik ses sistemi ile ziyaretçilere eşsiz bir gösterim fırsatı sunuyor.

Hologram gösterim alanında ise "wireframe" teknolojisi ile yapılan hologram gösterisi izlenebiliyor. Projeksiyon ekranında ise 15 Temmuz hain darbe girişimine teşebbus eden FETÖ'nun geçmişi ve bugunu hakkında bilgi veren bir video film çalışması yer alıyor.

Dijital Gösterim Merkezlerinin son gösterim alanı olan bilgi ekranında ise 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı göğsunu siper ederek milli iradenin uzerinde hiçbir irade tanımayan milletin 251 şehidinin yer aldığı gösterim ziyaretçileri bekliyor.

Hafta içi ve hafta sonu 12.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek Dijital Gösterim Merkezi, 15 Temmuz Milli ve Beraberlik Gununde tum gun ziyarete açık olacak.

- "VR gözluk ve Turk bayrağı" hediye edilecek

15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Gunu anma programları kapsamında, Dijital Gösterim Merkezlerinde ziyaretçilere "VR gözluk ve Turk bayrağı" hediye edilecek.

VR gözluklerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından artırılmış gerçeklik konseptiyle hazırlanan 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Gunu videosu izlenebilecek.

Yeni Dijital Gösterim Merkezleri her ay içeriklerini farklı bir tema ve konsept uzerine geliştirecek. Dijital Gösterim Merkezlerinde, gelecek aylarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önculuk ettiği SİHA, Anadolu Uçak Gemisi, Hurkuş gibi Turkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ustun teknolojiye sahip savunma sanayii uretimlerinin dijital haritalama gösterimi yapılacak.

360 derece görsel deneyim alanında ise 30 Ağustos Zafer Bayramı, Selçuklu Mimarisi, Göbeklitepe, Anadolu'nun Yuzleri gibi tarihi ve kulturel temaların da dijital gösterimleri gerçekleştirilecek.

Ara Guler, Necip Fazıl Kısakurek, Mevlana Celaleddin-i Rumi gibi tarihi şahsiyetlerin dijital hologram gösterimlerinin de yapılacağı merkezlerde 3 aynı zamanda, "Turkiye'nin 2023 hedefleri ve mega projeler" gibi atılımlar da ziyaretçilere sunulacak.
Anadolu Ajansı
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