Ankara'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|12 Temmuz 2020 18:52
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Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre, saat 17.52'de merkez üssü Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 9.06 kilometre olarak ölçülen sarsıntı, çevrede hissedilmedi.
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