Bakan Soylu kayınpederini son yolculuğuna uğurladı
|12 Temmuz 2020 19:05
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vefat eden kayınpederi Metin Dinç, son yolculuğuna uğurladı.
Samsun'un Bafra ilçesinde dün gece rahatsızlanan Metin Dinç, getirildiği Bafra Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Babasının vefat haberini alan Bakan Soylu'nın eşi Hamdiye Soylu, uçakla Samsun'a geldi. Buradan karayolu ile Bafra Devlet Hastanesine gelen Bakan Soylu'nun eşi, büyük üzüntü yaşadı. Sabaha karşı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Bafra'ya geldi. Metin Dinç'in Hacınabi Mahallesi Cınarlı sokakta bulunan evinin önünde kurulan taziye çadırı kuruldu. Bakan Soylu taziyeleri kabul etti ve evin önünde alınan helallik alındı. Alınan helalliğin ardından cenaze Büyükcami'ye getirildi. Burada kılınan ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İkizpınar Mahallesi Benliuşağı mevkisinde aile kabristanlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Cenazeye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Samsun Valisi Doktor Zülkif Dağlı, Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Millet Vekilleri Orhan Kırcalı, Fuat Köktaş, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İlçe Belediye Başkanı Hamit Kılıç, emniyet mensupları, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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