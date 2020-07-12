MSB'den Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin açıklama
|12 Temmuz 2020 20:18
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Heybeliada'daki orman yangını nedeniyle İstanbul Valiliği ile koordineli olarak TCG Ç-144 Çıkarma Gemisi'nin görevlendirildiğini, belediyeye ait yangın söndürme araçlarının bölgeye taşınmasının sağlandığını bildirdi.
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İstanbul Valiliği ile koordineli olarak Heybeliada'daki yangına müdahale için TCG Ç-144 Çıkarma Gemisi görevlendirilmiş, belediye yangın araçlarının Heybeliada'ya taşınması sağlanmıştır. Deniz Harp Okulu'na ait 1 itfaiye aracı ve ekibi de bölgede çalışmalara destek sağlamaktadır."
Bakan Pakdemirli'den Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin açıklama:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Heybeliada'da 17.33 sularında çıkan orman yangınına orman teşkilatının 17.36'da ilk müdahaleyi yaptığını belirtti.
Pakdemirli, Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması ve yerleşim yerine sıçramaması için çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Pakdemirli, "Heybeliada mevkisinde bugün saat 17.33 sularında çıkan orman yangınına orman teşkilatımız 17.36'da ilk müdahaleyi yaptı. Yangınla mücadele için bölgeye 6 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz, diğer bölgelerimizden de 17 arazöz sevk edildi. Bizler de olay yerine geçiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Pakdemirli açıkladı: 3 şüpheli gözaltına alındı
12 Temmuz 2020 21:15
|Bakan Koca: Yeni vaka sayılarını tedbirlerle düşürelim
12 Temmuz 2020 20:50
|Veriler açıklandı... Yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il
12 Temmuz 2020 19:27
|Ayasofya'da ikonalar ve freskler ne olacak?
12 Temmuz 2020 18:02
|'15 Temmuz Zaferi' Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılacak
12 Temmuz 2020 17:41
|CHP'de 18 il başkanından ortak deklarasyon
12 Temmuz 2020 17:40
|Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı 4'lü ittifak
12 Temmuz 2020 16:34
|Papa Franciscus'tan 'Ayasofya' açıklaması
12 Temmuz 2020 15:44
|Bakan Selçuk'tan hayatını kaybeden öğretmenin babaevine ziyaret
12 Temmuz 2020 15:36
|İçişleri Bakan Yardımcısı: Terör örgütlerinin devri kapandı
12 Temmuz 2020 15:12