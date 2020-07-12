Tarihinde bir ilk! Süperlig'e yükselen ilk takım belli oldu
|12 Temmuz 2020 20:39
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TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Adanaspor, evinde Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Hatayspor bu sonuçla TFF 1'inci Lig'de şampiyon olarak tarihinde ilk defa Süper Lig'e yükseldi.
13'üncü dakikada Adanaspor'un atağında rakip savunmanın arkasına sarkan Ahmet Dereli, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dereli'nin şutunda top kaleye paralel giderek auta çıktı.
35'ini dakikada sol kanattan atağa kalkan Hatayspor'da topla rakip kaleye sokulan Ouali'nin, yakın direğe çektiği şutu Karacic topu kornere çeldi.
59'uncu dakikada Adanaspor'da sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Ahmet, topu Roni'ye gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Roni, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
69'uncu dakikada Hatayspor'da Aabid'in pasında ceza sahası içerisinde topu alan Hamza'ya Uğurcan müdahale ederek şut çekmesini engelledi.
78'inci dakikada Hatayspor'da ceza sahası içerisinde topu alan Barbosa, Karacic'i çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi: 1-1.
89'uncu dakikada Hatayspor'da Buğra'nın ortasında kafa vuruşu yapan Yusuf, topu ağlara gönderdi: 1-2.
Karşılaşma, Hatayspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
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