Artvin-Erzurum yolu ulaşıma kapandı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Artvin-Erzurum yolu ulaşıma kapandı.
|12 Temmuz 2020 21:27
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Artvin-Erzurum yolu ulaşıma kapandı.Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle saat 20:00 sıralarında Sukavuşumu mevkiinde heyelan meydana geldi.
Heyelan sonrası Artvin-Erzurum yolu ulaşıma kapandı. Yolun iki yönünde de araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri kapalı yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
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