Ara Güler'in ilk röportaj fotoğrafı 20 bin 532 liraya satıldı
|12 Temmuz 2020 21:33
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Duayen foto muhabiri Ara Güler'in ilk röportaj fotoğrafı, 20 bin 532 liraya alıcı buldu.
İstanbul Müzayede tarafından organize edilen açık artırma, internet üzerinden canlı gerçekleştirildi.
Müzayedede Ara Güler'in kabartma ve ıslak imzasını taşıyan, yüzde 100 pamuk tabanlı, doğal lifli asit içermeyen HFA müze sınıfı, baskı ömrü 100-300 yıl arası özel kağıda basılı 46 fotoğrafı satışa sunuldu.
En yüksek meblağlı teklif, 17 pey alan "Sabahın İlk Işıklarında Kumkapı Balıkçıları Limana Dönüyor" başlıklı fotoğrafa geldi.
Ara Güler'in 1950 yılında çektiği ilk röportaj fotoğrafı, 14 bin 500 liralık en yüksek peyi veren alıcıya komisyon ve vergisiyle birlikte 20 bin 532 liraya maloldu.
Sanatçı'nın 1988 yılında çektiği "Ağrı Dağı" ise seçkinin tek renkli fotoğrafı olarak 6 bin 500 liraya alıcı buldu.
Açık arttırmada 1956 tarihli "Sirkeci'de Bir Kış Gününde Atlı Araba ve Tramvay" ve 1956 yılına ait "Akşamüstü Kandilli'den Kalkan Bir Boğaziçi Vapuru" çalışmaları da 11 bin 500 liraya satıldı.
Müzayedede ünlü isimlerin portrelerinin yanı sıra İstanbul'da ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde çekilen fotoğrafların da arasında bulunduğu 38 eser alıcısıyla buluştu.
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