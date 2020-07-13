Cirolarına göre Türkiye internet ekosisteminin en büyük 100 şirketi

Dünyanın en önemli dergileri arasında sayabileceğimiz Fast Company, Rauf Ateş tarafından artık Türkiye'de de basılı olarak yayımlanmaya başladı. İlk sayısı geçtiğimiz günlerde okuyucularla buluşan dergide, orijinal edisyondaki yazıların yanı sıra, özellikle Türkiye odağında öne çıkan içerikler mevcut. Bu içeriklerden en çok ilgimizi çekenin, Türkiye'deki internet ekosisteminde cirolarıyla öne çıkan şirketlerin listesi olduğunu söyleyebiliriz. Zira böyle bir listeyi düzgün bir şekilde bulabilmek ne yazık ki pek mümkün olmuyor. Ya birden fazla kaynağı irdelemek gerekiyor ya da mevcut kaynaklardaki bilgiler güncelliğini kaybetmiş oluyor.

Liste nasıl hazırlandı?

Ancak Fast Company bu listeyi hazırlarken hummalı bir çalışma yapmış ve birden fazla kaynaktan, kimi zaman şirketlerin kendisinden bu bilgileri edinmiş. Özellikle e-ticaret şirketlerinin öne çıktığı bu listede yer alan isimlerin sadece internet gelirine sahip şirketlerden oluştuğunun da altını çizelim.

Fast Company tarafından yapılan açıklamaya göre bu listedeki verilerin bazıları şirketlerin kendilerinden alındı. Bir bölümü için ise yatırımcılar, danışmanlar ve girişimciler destek verdiler. Ayrıca Similiar Web gibi kaynaklara da başvuruldu. Ancak, bütün veriler değişik kaynaklardan kontrol edildikten sonra son kullanıcıya ulaştırıldı.

"Türkiye Internet 100" araştırması ilk defa gerçekleştirildiğini de hatırlatalım. Zira şirketler genel olarak ciro verilerini paylaşmak istemeyebiliyorlar ve bu bilgilere erişmek ciddi anlamda zor olabiliyor. Çok sayıda şirket, ciro açıklamaktan kaçınıyor. Bazıları, ciroyu anlamsız bulduğu için paylaşmıyor; onun yerine büyüme ya da müşteri rakamlarını vermeyi uygun buluyor. Ancak, dünyanın her tarafında bu tip araştırmalar yapılıyor. 500 büyük şirket araştırmasında, bazı şirketlerin ciroları, vergi ya da benzeri nedenlerden dolayı çok yüksek, karları ise aşırı düşük olabiliyor. Bu, onların listenin en üst sıralarında olmasına engel olmuyor. Değerlendirme ciro bazlı olunca da bu kaçınılmaz oluyor.

Fast Company, piyasa değerinin bir başka önemli sıralama kriteri olduğunu ve bu bilgiye ulaşmanın daha zor olduğunu söylüyor. Ancak şirket, gelecek sene yapacağı araştırmada şirketleri, aynı zamanda piyasa değerlerine göre de sıralamayı hedefliyor.

Türkiye internet ekosisteminin en yüksek ciroya sahip 100 şirketi

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve cirolarına göre yüksekten düşüğe olmak üzere Türkiye internet ekosisteminin en büyük şirketlerine göz atalım.

Listenin ilk sırasında 6,5 milyar TL üstü cirosuyla Nesine yer alıyor. 5,5 milyar TL - 6,5 milyar TL ciroya sahip üç şirket ise Trendyol, Hepsiburada ve Google olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada e-ticaret şirketlerinin işlevselleşmeye başladığını söyleyebiliriz. n11 ve Peak Games'in ciroları 5 milyar TL - 5,5 milyar TL arasında iken, 4,5 milyar TL ve 5 milyar TL arasında cirosu olan şirketler Facebook ve Bilyoner oluyor. Online bahis siteleri, e-ticaret siteleri ve global internet şirketleri Türkiye'de ciro bazında ilk sırada yarışan şirketler demek mümkün.

GittiGidiyor'un cirosu 4 milyar TL ile 4,5 milyar TL arasında yer alırken, Yemeksepeti 2,5 milyar TL ve 3 milyar TL arasındaki cirosuyla dikkat çekiyor. 1,2 milyar TL ve 1,5 milyar TL ciro skalasında Ebebek ve EPTTAvm yer alıyor. 1 milyar TL ve 1,2 milyar TL arasında ciroya sahip şirketlerin sayısı ise diğerlerine göre biraz daha fazla. Bu kategoride Gram Games, Sahibinden, Obilet, Morhipo, Misli ve Modanisa bulunuyor.

Cirosu 750 milyon TL ile 1 milyar TL arasında olan şirketler Sefamerve, Tuttur.com ve Getir iken, cirosu 600 ila 750 milyon TL arasında şirketler Sigortam.net ve İkinci Yeni olarak karşımıza çıkıyor. 500 milyon TL ve 600 milyon TL arasında ciroya sahip şirketler Çiçeksepeti, BiletAll ve Netflix olarak açıklanıyor.

Cirosu 400 ve 500 milyon TL arasındaki şirketler ise şu şekilde; İste Gelsin, Tatilbudur.com, Tatilsepeti.com, Nerede, Ucuza Bilet, Amazon.com.tr. 300 milyon TL ve 400 milyon TL arasındaki cirosu olan şirketler ise Avansas ile Sanalpazar olarak açıklanıyor.

Cirosu 250-300 milyon TL arasında olan şirketler LinkedIn, OtelZ, Mynet, Bitaksi, Gezimanya iken, cirosu 200 milyon TL ve 250 milyon TL arasında olan şirketler Borusan Eta Lojistik, Vivense, Opsgenie, Armut, Scotty, Insider ve Garajyeri oluyor. Bu arada Garajyeri'nin Arabali.com ile Rentiva çatısı altında birleştiğini hatırlatalım.

Cirosu 150 ila 200 milyon TL arasındaki şirketler şu şekilde; Odamax, Glovo, Iyzico, Tatil, Otelmax, Papara, Gardrops, Lidyana. Glovo şu anda Türkiye'de aktif değil, ancak bu veriler 2019 verileri olduğu için listede yer alıyor. Cirosu 100 ve 130 milyon TL arasında olan şirketler ise Dolap, Garaj Sepeti, Supplementler, Gezinomi, Aero, Turna, Ucakbileti, İnce Hesap ve Banabi.

Cirosu 75 ila 100 milyon TL arasında olan şirketler; Modacruz, Sovos Foriba, Şifa Market, Kitap Seç, Connected2, Neredennereye, Turk Para, Oley, VCount, Yolcu360, Martı, Ofix.com, Birebin, Gamegos Games. Cirosu 50 milyon TL ile 75 milyon TL arasında olan şirketler ise Moov, Maçkolik, Commencis, Kitapyurdu, Hopi, Nadir Kitap ve Tatil Vitrini olarak karşımıza çıkıyor.

Cirosu 40 ila 50 milyon TL arasındaki şirketler PayTR, Düğün, Son Teklif ve Babil iken, cirosu 30 ve 40 milyon TL arasındaki şirketler Narcade Games, Enocta, Webdenal, Onedio ve Birleşik Ödeme oluyor. Son olarak cirosu 20 ila 30 milyon arasındaki şirketler Ininal, Hotelrunner, Dekorazon, Apsiyon, Pratik İşlem ve Alotech olarak karşımıza çıkıyor.