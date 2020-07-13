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Cirolarına göre Türkiye internet ekosisteminin en büyük 100 şirketi

Fast Company, Türkiye'deki internet ekosisteminde cirolarıyla öne çıkan şirketlerin listesini paylaştı.
 13 Temmuz 2020 00:04
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Cirolarına göre Türkiye internet ekosisteminin en büyük 100 şirketi

Dünyanın en önemli dergileri arasında sayabileceğimiz Fast Company, Rauf Ateş tarafından artık Türkiye'de de basılı olarak yayımlanmaya başladı. İlk sayısı geçtiğimiz günlerde okuyucularla buluşan dergide, orijinal edisyondaki yazıların yanı sıra, özellikle Türkiye odağında öne çıkan içerikler mevcut. Bu içeriklerden en çok ilgimizi çekenin, Türkiye'deki internet ekosisteminde cirolarıyla öne çıkan şirketlerin listesi olduğunu söyleyebiliriz. Zira böyle bir listeyi düzgün bir şekilde bulabilmek ne yazık ki pek mümkün olmuyor. Ya birden fazla kaynağı irdelemek gerekiyor ya da mevcut kaynaklardaki bilgiler güncelliğini kaybetmiş oluyor.

Liste nasıl hazırlandı?

Ancak Fast Company bu listeyi hazırlarken hummalı bir çalışma yapmış ve birden fazla kaynaktan, kimi zaman şirketlerin kendisinden bu bilgileri edinmiş. Özellikle e-ticaret şirketlerinin öne çıktığı bu listede yer alan isimlerin sadece internet gelirine sahip şirketlerden oluştuğunun da altını çizelim.

Fast Company tarafından yapılan açıklamaya göre bu listedeki verilerin bazıları şirketlerin kendilerinden alındı. Bir bölümü için ise yatırımcılar, danışmanlar ve girişimciler destek verdiler. Ayrıca Similiar Web gibi kaynaklara da başvuruldu. Ancak, bütün veriler değişik kaynaklardan kontrol edildikten sonra son kullanıcıya ulaştırıldı.

"Türkiye Internet 100" araştırması ilk defa gerçekleştirildiğini de hatırlatalım. Zira şirketler genel olarak ciro verilerini paylaşmak istemeyebiliyorlar ve bu bilgilere erişmek ciddi anlamda zor olabiliyor. Çok sayıda şirket, ciro açıklamaktan kaçınıyor. Bazıları, ciroyu anlamsız bulduğu için paylaşmıyor; onun yerine büyüme ya da müşteri rakamlarını vermeyi uygun buluyor. Ancak, dünyanın her tarafında bu tip araştırmalar yapılıyor. 500 büyük şirket araştırmasında, bazı şirketlerin ciroları, vergi ya da benzeri nedenlerden dolayı çok yüksek, karları ise aşırı düşük olabiliyor. Bu, onların listenin en üst sıralarında olmasına engel olmuyor. Değerlendirme ciro bazlı olunca da bu kaçınılmaz oluyor.

Fast Company, piyasa değerinin bir başka önemli sıralama kriteri olduğunu ve bu bilgiye ulaşmanın daha zor olduğunu söylüyor. Ancak şirket, gelecek sene yapacağı araştırmada şirketleri, aynı zamanda piyasa değerlerine göre de sıralamayı hedefliyor.

Türkiye internet ekosisteminin en yüksek ciroya sahip 100 şirketi

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve cirolarına göre yüksekten düşüğe olmak üzere Türkiye internet ekosisteminin en büyük şirketlerine göz atalım.

Listenin ilk sırasında 6,5 milyar TL üstü cirosuyla Nesine yer alıyor. 5,5 milyar TL - 6,5 milyar TL ciroya sahip üç şirket ise Trendyol, Hepsiburada ve Google olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada e-ticaret şirketlerinin işlevselleşmeye başladığını söyleyebiliriz. n11 ve Peak Games'in ciroları 5 milyar TL - 5,5 milyar TL arasında iken, 4,5 milyar TL ve 5 milyar TL arasında cirosu olan şirketler Facebook ve Bilyoner oluyor. Online bahis siteleri, e-ticaret siteleri ve global internet şirketleri Türkiye'de ciro bazında ilk sırada yarışan şirketler demek mümkün.

GittiGidiyor'un cirosu 4 milyar TL ile 4,5 milyar TL arasında yer alırken, Yemeksepeti 2,5 milyar TL ve 3 milyar TL arasındaki cirosuyla dikkat çekiyor. 1,2 milyar TL ve 1,5 milyar TL ciro skalasında Ebebek ve EPTTAvm yer alıyor. 1 milyar TL ve 1,2 milyar TL arasında ciroya sahip şirketlerin sayısı ise diğerlerine göre biraz daha fazla. Bu kategoride Gram Games, Sahibinden, Obilet, Morhipo, Misli ve Modanisa bulunuyor.

Cirosu 750 milyon TL ile 1 milyar TL arasında olan şirketler Sefamerve, Tuttur.com ve Getir iken, cirosu 600 ila 750 milyon TL arasında şirketler Sigortam.net ve İkinci Yeni olarak karşımıza çıkıyor. 500 milyon TL ve 600 milyon TL arasında ciroya sahip şirketler Çiçeksepeti, BiletAll ve Netflix olarak açıklanıyor.

Cirosu 400 ve 500 milyon TL arasındaki şirketler ise şu şekilde; İste Gelsin, Tatilbudur.com, Tatilsepeti.com, Nerede, Ucuza Bilet, Amazon.com.tr. 300 milyon TL ve 400 milyon TL arasındaki cirosu olan şirketler ise Avansas ile Sanalpazar olarak açıklanıyor.

Cirosu 250-300 milyon TL arasında olan şirketler LinkedIn, OtelZ, Mynet, Bitaksi, Gezimanya iken, cirosu 200 milyon TL ve 250 milyon TL arasında olan şirketler Borusan Eta Lojistik, Vivense, Opsgenie, Armut, Scotty, Insider ve Garajyeri oluyor. Bu arada Garajyeri'nin Arabali.com ile Rentiva çatısı altında birleştiğini hatırlatalım.

Cirosu 150 ila 200 milyon TL arasındaki şirketler şu şekilde; Odamax, Glovo, Iyzico, Tatil, Otelmax, Papara, Gardrops, Lidyana. Glovo şu anda Türkiye'de aktif değil, ancak bu veriler 2019 verileri olduğu için listede yer alıyor. Cirosu 100 ve 130 milyon TL arasında olan şirketler ise Dolap, Garaj Sepeti, Supplementler, Gezinomi, Aero, Turna, Ucakbileti, İnce Hesap ve Banabi.

Cirosu 75 ila 100 milyon TL arasında olan şirketler; Modacruz, Sovos Foriba, Şifa Market, Kitap Seç, Connected2, Neredennereye, Turk Para, Oley, VCount, Yolcu360, Martı, Ofix.com, Birebin, Gamegos Games. Cirosu 50 milyon TL ile 75 milyon TL arasında olan şirketler ise Moov, Maçkolik, Commencis, Kitapyurdu, Hopi, Nadir Kitap ve Tatil Vitrini olarak karşımıza çıkıyor.

Cirosu 40 ila 50 milyon TL arasındaki şirketler PayTR, Düğün, Son Teklif ve Babil iken, cirosu 30 ve 40 milyon TL arasındaki şirketler Narcade Games, Enocta, Webdenal, Onedio ve Birleşik Ödeme oluyor. Son olarak cirosu 20 ila 30 milyon arasındaki şirketler Ininal, Hotelrunner, Dekorazon, Apsiyon, Pratik İşlem ve Alotech olarak karşımıza çıkıyor.

1 Nesine 6.5 Milyar TL Üstü
2 Trendyol 5.5-6.5 Milyar TL arası
3 Hepsiburada
4 Google
5 N11 5-5.5 Milyar TL arası
6 Peak Games
7 Facebook 4.5-5 Milyar TL Arası
8 Bilyoner
9 Gittigidiyor 4-4.5 Milyar TL
10 Yemeksepeti 2.5-3.0 Milyar TL
11 Ebebek 1.2-1.5 Milyar TL
12 EPTTAvm
13 Gram Games 1.0-1.2 Milyar TL
14 Sahibinden
15 Obilet
16 Morhipo
17 Misli
18 Modanisa
19 Sefamerve 750 milyon- 1 Milyar TL
20 Tuttur.com
21 Getir
23 Sigortam.net 600-750 Milyon TL
24 İkinci Yeni
25 Çiçek Sepeti 500-60 Milyon TL
26 BiletAll
27 Netflix
28 İste Gelsin 400-500 Milyon TL
29 Tatilbudur.com
30 Tatilsepeti.com
31 Nerede
32 Ucuza Bilet
33 Amazon.com.tr
34 Avansas 300-400 Milyon TL
35 Sanalpazar
36 Linkedin 250-300 Milyon TL
37 OtelZ
38 Mynet
39 Bitaksi
40 Gezimanya
41 Borusan Eta Lojistik 200-250 Milyon TL
42 Vivense
43 Oppsgenie
44 Armut
45 Scotty
46 Insider
47 Garajyeri
48 Odamax 150-200 Milyon TL
49 Glovo
50 Iyzico
51 Tatil
52 Otelmax
53 Papara
54 Gardrops
55 Lidyana
56 Dolap 100-130 Milyon TL
57 Garaj Sepeti
58 Supplementler
59 Gezinomi
60 Aero
61 Turna
62 Ucakbileti
63 İnce Hesap
64 Banabi
65 Modacruz 75-100 Milyon TL
66 Foriba
67 Şifa Market
68 Kitap Seç
69 Connected2
70 Neredennereye
71 Turk Para
72 Oley
73 VCount
74 Yolcu360
75 Martı
76 Ofix.com
77 Birebin
78 Gamegos Games
79 Moov 50-75 Milyon TL
80 Maçkolik
81 Commencis
82 Kitapyurdu
83 Hopi
84 Nadir Kitap
85 Tatil Vitrini
86 PayTR 40-50 Milyon TL
87 Düğün
88 Son Teklif
89 Babil
90 Narcade Games 30-40 Milyon TL
91 Enocta
92 Webdenal
93 Onedio
94 Birleşik Ödeme
95 İninal 20-30 Milyon TL arası
96 Hotelrunner
97 Dekorazon
98 Apsiyon
99 Pratik İşlem
100 Alotech
Memurlar.Net
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