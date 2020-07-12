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Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma: 3 asker şehit

Azerbaycan-Ermenistan sınırında her iki tarafta can kayıplarına neden olan çatışma çıktı.
 12 Temmuz 2020 22:07
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Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma: 3 asker şehit

Azerbaycan-Ermenistan sınırında her iki tarafta can kayıplarına neden olan çatışma çıktı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak gerçekleştirmek istediği saldırı girişiminin önlendiği belirtildi.

Azerbaycan ordusunun karşılık verdiği, Ermenistan askerlerinin kayıp vererek geri çekildiği kaydedilen açıklamada, çatışmada, Azerbaycan ordusundan 3 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirildi.
Anadolu Ajansı
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