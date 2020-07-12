Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma: 3 asker şehit
Azerbaycan-Ermenistan sınırında her iki tarafta can kayıplarına neden olan çatışma çıktı.
|12 Temmuz 2020 22:07
|Yazdır
Azerbaycan-Ermenistan sınırında her iki tarafta can kayıplarına neden olan çatışma çıktı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak gerçekleştirmek istediği saldırı girişiminin önlendiği belirtildi.
Azerbaycan ordusunun karşılık verdiği, Ermenistan askerlerinin kayıp vererek geri çekildiği kaydedilen açıklamada, çatışmada, Azerbaycan ordusundan 3 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirildi.
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Sürü bağışıklığı stratejisinin işe yaramadığı öne sürüldü
12 Temmuz 2020 15:09
|Trump salgının başından bu yana ilk kez maskeyle görüntülendi
12 Temmuz 2020 14:52
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 12 milyon 630 bini geçti
11 Temmuz 2020 11:11
|Esir denizciler evlerine dönüyor
11 Temmuz 2020 07:54
|Ayasofya kararına dünya ne dedi?
10 Temmuz 2020 23:25
|DSÖ, virüsün kaynağını araştırmak için Çin'e ekip yolladı
10 Temmuz 2020 21:14
|DSÖ Direktöründen Türkiye'ye övgü: Gördüklerimden çok etkilendim
10 Temmuz 2020 18:54
|Irak'ta bir milletvekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
10 Temmuz 2020 17:02
|Dünya nüfusu yüzyılın sonunda 11 milyarı geçebilir
10 Temmuz 2020 11:07
|Koronavirüs kendini tekrar aktif hale getiriyor mu?
09 Temmuz 2020 23:17