Tepki çeken görüntü! Avcılar, vurdukları ayıya işkence etti
|12 Temmuz 2020 22:25
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TRABZON'un Of ilçesinde avcıların öldürdüğü ayıya işkence ettikleri görüntüler paylaşılan sosyal medyada tepki çekti. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) avcılarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.
HAYTAP sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görüntüler, kullanıcıların tepkisini topladı. Görüntülerde Trabzon'un Of ilçesi Ağaçseven köyünde, avlanmaya çıkan 2 avcının bir ayıyı vurduğu, ardından başını yumrukladığı görülüyor. Avcıların cezalandırılmasını isteyen HAYTAP üyeleri, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
HAYTAP sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "HAYTAP'a gelen ayı katliam ihbarları bitmiyor. Şimdi de 2 ay kadar önce avcıların karıştığı başka bir kıyımın görüntüleri bizlere ulaştırıldı.
Bizim ilk tespitlerimize göre yer Trabzon'nun Of ilçesi'ne bağlı Ağaçseven köyü. Her iki şüphelinin de 4915 sayılı yasaya muhalefetten ayrı ayrı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası almaları, silahlarına el koyulması gerekiyor. Pazartesi günü HAYTAP avukatları bu defa Of Savcılığı'na başvuru yapacak" ifadelerine yer verildi.
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