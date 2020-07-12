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Askeri personel, Marmaray durağında intihar etti

Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda askeri personel olduğu öğrenilen 33 yaşındaki bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde raylara atlayan kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken tren seferlerinde aksamalar yaşandı.
 12 Temmuz 2020 22:27
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Askeri personel, Marmaray durağında intihar etti

İçmeler Marmaray Durağı'nda saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, Halkalı-Gebze seferini yapan tren,Marmaray İçmeler Durağı'na yanaştığı sırada durakta bulunan E. T. (33) raylara atlayarak intihar etti.

Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

TREN SEFERLERİ BİR SÜRE AKSADI

Tren seferleri geçici olarak durdurulurken polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında askeri personel olduğu öğrenilen E.T.'nin cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"İNTİHAR ETMİŞ"

Olay esnasında trende olan Gönül Artunç, "Trende seyahat halindeydik. Gebze'ye doğru gidiyorduk. Birden patlama sesi geldi, tren yalpalandı. Geriye doğru biraz ilerledik baktık bazı insanlar şok olmuş. Adamın çantası duruyor orada. Adam yürüme esnasında atlamış intihar etmiş. Şu anda seferler yapılmıyor. Biz de kendi imkanlarımızla otobüslere gitmeye çalışıyoruz" dedi.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
DHA
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