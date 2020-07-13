Bilecik Belediyesi Kayı heykelini kaldırdı, açıklama yaptı
CHP'li Bilecik Belediyesi Kayı boyu heykelini kaldırdı. Belediye yönetimi, sosyal medyada büyüyen tepkiler üzerine bir açıklama yaparak, tam da heykelin olduğu yere yağmursuyu bacası yapılacağını duyurdu. Belediye yönetimi, heykelin şehrin başka bir görünür alanına konulup konulmayacağıyla ilgili olarak ise açıklama yapmadı
|13 Temmuz 2020 00:05
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CHP'li Bilecik Belediyesi, şehirde bulunan kayı Boyu heykelini kaldırdı.
Sosyal medyada, belediyeye büyük tepki gösterildi.
CHP'li Bilecik Belediyesi bir açıklama yaparak, önceki yönetimin dere yatağına yerleşim kurduğunu ve sel suyunun toplandığı yere de Kayı işaretinin konulduğunu, vatandaşı selden korumak için Kayı işaretinin olduğu alana yağmursuyu bacası yapıldığını belirtti.
Ancak sosyal medyada kullanıcıları, yağmursuyu bacasının tam da heykelin olduğu noktaya denk gelmesinin tesadüf olamayacağını belirtti. Belediye yönetimi, heykelin yeniden konulup konulmayacağıyla ilgili olarak ise bir açıklama yapmadı.
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