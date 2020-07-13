İdare mahkemesi: 6 yıl sonra kademe ve derecesi düşürülemez

İletişim Başkanlığı emrinde çalışan bir personelin, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrencilerinin 3. Sınıfa geçtiklerinde almış oldukları Ön Lisans Yazısı belgesinden alarak görev yaptığı Kuruma sunması üzerine 2013 yılında Eğitim İntibakı yapılarak 3/1 derece/kademeye düşürülme işlemi, üzerinden 6 yıl geçmiş olduktan sonra daha evvel yapılan işlemin usulsüz olduğu gerekçesi ile İdare tarafından iptal edilmiş ve ilgili personele 2013-2019 yılları arasında fazlaca maaş aldığı iddiası ile çıkarmış olduğu 7560,69 TL borç Adana 3. İdare Mahkemesi Kararı ile iptal edilmiştir.

Olayın açıklaması şu şekildedir.

T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü İstanbul İl Müdürlüğü emrinde Teknik Hizmetler Sınıfı(THS) içerisinde Teknisyen unvanı ile 657 sayılı DMK'ya tabi olarak görev yapan Ertuğrul BÜYÜKCE, açıktan Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde okurken 1. ve 2. sınıftaki derslerin tamamından başarılı olarak 3. Sınıfa geçmiş, akabinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde öğrenimine kaldığı yerden devam ederken öğrencisi olduğu üniversiteden 2013 yılında "Ön Lisans Yazısı" belgesi alarak görev yaptığı müdürlüğe sunmuş, anılan müdürlük belgeyi T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına iletmiş, söz konusu Başkanlık'ta ilgili personeli Eğitim İntibakı kapsamında 3/1 derece/kademeye yükseltmiştir.

Söz konusu kişi 2015 yılında Kamu Yönetimi bölümünden lisansını tamamlamış, bu sırada görev yaptığı T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Ankara Merkez Teşkilatına Lisans Diplomasını sunmuş, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'da anılan personelin lisans mezunu olarak yeniden İntibak İşlemini gerçekleştirmiştir. Anılan kişi bütün şartlara haiz olduğunu belirterek Görevde Yükselme Yönetmeliğine istinaden Programcı unvanına atanmayı talep etmiş, bu talebi ilgili İdare tarafından reddedilmiş, fakat İdarenin bazı kişileri Genel İdari Hizmetler (GİH) sınıfı içerisinde bulunan unvanlardan, Teknik Hizmetleri Sınıfı(THS) içerisinde bulunan Programcı unvanına sınavsız olarak atama yapması üzerine söz konusu kişi de Programcı unvanına atanabilmek için İdare mahkemesine başvurmuştur. Bunun üzerine İdare karşı bir hamle yaparak söz konusu kişinin 2013 yılında yapılan Eğitim İntibakının usulsüz olduğu gerekçesi ile kişiye 7560,69 TL borç çıkarmıştır. Kişi her ne kadar aşağıda;

"Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:142), 4. Maddesi, A Fıkrasının, c bendi "Ön lisans diploması almaya hak kazandığını belgeleyerek intibak yaptıran ve daha sonra 4 yıllık lisans öğrenimini tamamlayıp diplomasını kurumuna ibraz ederek intibak talebinde bulunan ancak Anayasa Mahkemesinin anılan Kararı ile iptal edilen 36/A-12/d maddesinin ikinci paragrafında yer alan hüküm gereğince intibakları yapılamayanların, yeniden müracaatları halinde intibaklarının yapılması mümkün olacaktır." ve

"Danıştay'ın "Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, 22.12.1973 tarih ve 1969/8 - 1973/14 sayılı kararı ile İdarenin kendi ihmali ve bilgi azlığı gibi nedenlerden kaynaklanan idari işlemlere dayanılarak yapılan fazla ve yersiz ödemelerin (örneğin; bir memura, memurun bilgisi dışında idarece fazla ve yersiz maaş, ücret, tazminat ... ödenmesi gibi) ödemenin yapıldığı tarihten başlamak üzere mutlaka 60 günlük dava açma süresi içinde geri istenmesi gerektiğini"

Belirtilen kanun ve kararlara vurgu yaparak İdarenin yapmış olduğu borç işlemine itiraz ettiyse de ilgili İdare tarafından bu talebi geri çevrilmiş ve söz konusu kişiden bu tutarı hiçbir uzlaşma yahut icra yada mahkeme kararı olmaksızın kamu gücünü kullanarak 7 taksitte kişinin maaşından kesmek suretiyle tahsil etmiştir.

Anılan kişi, görev yaptığı İletişim Başkanlığı Adana İl Müdürlüğünün yapmış olduğu ilk kesinti olan Aralık 2019 ayına ait maaşının hesabına yatmasından sonra, söz konusu Müdürlüğe maaşının neden eksik yattığı hususunu dilekçe ile sormuş, söz konusu kişiye Müdürlük tarafından "T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın, İl Müdürlüğümüze hitaben 01.10.2019 tarih ve 90551532-855.02-E.21134 sayılı yazısı ile tarafınıza borç dosyası oluşturulmuş, bu sebeple tarafınızdan Aralık 2019 maaşınızda bu tutarın ilk taksit tutarı olan 1005,00 TL kesilmiş olup, kesilen tutarın tarafınıza iadesi mümkün olmamakla beraber sonraki aylarda da tarafınızdan Kişi Borcunuzun tutarı tamamlanana kadar kesinti yapılacaktır." şeklinde cevap verilmesi üzerine anılan kişi İdarenin işleminin usulsüz olduğu gerekçesiyle Adana 3. İdare Mahkemesine başvurmuştur. İdare Mahkemesi mevzuatlar çerçevesinde, söz konusu İdarenin kamu gücünü kullanarak zorla kesinti yapamayacağı, kesintinin ancak yasal hükümler yolu ile yapılabileceğine hükmederek, İdarenin personelinden 7 taksit halinde kesmiş olduğu tutar olan 7560,69 TL'yi, ilk taksitin kesildiği tarih olan 16.12.2019 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davacıya verilmesini KESİN OLMAK ÜZERE kararlaştırmıştır.

İşte o karar;

Ahmet KANDEMİR