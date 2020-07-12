Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı
|12 Temmuz 2020 22:58
|Yazdır
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kural Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Uysal (43) ile ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İki tarafa ait bazı evlerin yakıldığı mahallede jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, aralarında daha önceden husumet bulunan aileler arasında yaşanan ve silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandı belirtildi.
Yaralı vatandaşların bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kolluk kuvvetleri tarafından bölgede gerekli bütün güvenlik tedbirleri alınmış olup, devam eden çalışmalarda şu ana kadar 21 kişi gözaltına alınmış, ayrıca 5 kalaşnikof uzun namlulu silah, 2 tabanca ve 2 pompalı av tüfeği ele geçirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ters yöne giren 2 araç ortalığı savaş alanına çevirdi: 7 yaralı
12 Temmuz 2020 22:52
|Askeri personel, Marmaray durağında intihar etti
12 Temmuz 2020 22:27
|Mersin'de iğrenç olay! 3 kız kardeş konuştu
12 Temmuz 2020 18:30
|Kızının alnına 'enayi' yazıp fotoğrafını gönderdi
12 Temmuz 2020 17:14
|Uslanmaz dolandırıcı gözünü maskeyle kapattı
12 Temmuz 2020 15:20
|Van Gölü'nde teknenin batması sonucu ölü sayısı 23 oldu
12 Temmuz 2020 14:45
|O uygulamanın sloganın patentini satın alıp, satışa çıkarttı
12 Temmuz 2020 14:24
|Emniyet müdürü, Escobar Nejat'a makam aracı tahsis etmiş
12 Temmuz 2020 14:19
|Eskişehir'de polis aracı devrildi: 2 yaralı
12 Temmuz 2020 14:01
|Metrobüste kadın polise taciz etti, kendini böyle savundu
12 Temmuz 2020 12:25