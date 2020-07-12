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Velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi tutuklandı

DİYARBAKIR'da, bir özel okulun Yönetim Kurulu Başkanı Haşim M. hakkında, öğrencilerin kayıt paralarını alıp, velileri dolandırdığı iddiasıyla yapılan suç duyurusu üzerine yakalama kararı çıkıldı. Haşim M., bugün İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutukladı.
 12 Temmuz 2020 23:02
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Velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi tutuklandı

DİYARBAKIR'da, bir özel okulun Yönetim Kurulu Başkanı Haşim M. hakkında, öğrencilerin kayıt paralarını alıp, velileri dolandırdığı iddiasıyla yapılan suç duyurusu üzerine yakalama kararı çıkıldı. Haşim M., bugün İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutukladı.

Diyarbakır'da faaliyet gösteren özel okul, eğitim ve öğretimin yeni döneminde yaklaşık 600 öğrenci kayıt yaptırdı. Çocukların kaydını yaptıran veliler, bir süre sonra okulun binasına mülk sahibi tarafından haciz işleminin başlatıldığı, tüm taşınmazlara el konulacağı ve okulda görev yapan öğretmenlerin de 4 aylık maaşının ödenmediğini öğrendiler. Olayın ortaya çıkmasının ardından çok sayıda veli, kayıt işlemlerini iptal etmek için okul önünde toplandı. Veliler, çocuklarının yaptığı kayıt parasının iadesini talep etti. Okul yöneticileri ise bu talebe yanıt vermeyince veliler, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nda okul yöneticisi Haşim M., hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan özel okulun Yönetim Kurulu Başkanı Haşim M., bugün İstanbul ve Diyarbakır emniyet müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonla İstanbul'da gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından Haşim M., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Haşim M.'nin Diyarbakır'a getirilmesi bekleniyor.

Öte yandan Haşim M., geçen Cuma günü Diyarbakır'da velilerin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında hakkında çıkan iddiaları yalanlamış, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik kriz yaşadıklarını bu nedenle öğretmen maaşlarını ve okul binasının kirasını ödeyemediklerini ancak 17 Ağustos'da yeni eğitim ve öğretim başlayacaklarını ve var olan sorunların çözüleceğine beyan etmişti.
DHA
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