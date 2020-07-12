OGM'de münhal şeflikler doldurulacak
Orman Genel Müdürlüğü münhal şeflikleri doldurmak için 28 bölge müdürlüğüne talimat gönderdi.
|12 Temmuz 2020 23:20
|Yazdır
Orman Genel Müdürlüğü münhal (boş) şeflikleri doldurmak için harekete geçti. Genel Müdürlükten gönderilen yazıda, başvuruların 9 ila 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacağı belirtildi.
Resmi yazıda; Sözleşmeli orman mühendisi ile takviye edilebilecek yerlerde çalışan personel ile 2020 yılı rotasyonuna tabi olup, rotasyonun zorunlu olmamasından dolayı tercihte bulunmayan personelin EK-1 tercihlerle tercihte bulunması istendi.
İŞTE RESMİ YAZI
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Rektör Bağ, Genel Müdürlük koltuğunu bıraktı
13 Temmuz 2020 00:01
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
12 Temmuz 2020 19:11
|Jandarmadan helikopter destekli sahil denetimi
12 Temmuz 2020 18:14
|Vatandaşa 'terbiyesiz' diyen kaymakam, valilik emrine alındı
12 Temmuz 2020 16:39
|Otobüs firmalarının bayram hazırlıkları sürüyor
12 Temmuz 2020 16:24
|Divanu Lugati't-Türk Millet Kütüphanesi'nde sergileniyor
12 Temmuz 2020 15:50
|Formasyonun kaldırılması konusu iyice karıştı
12 Temmuz 2020 15:00
|Sakarya'da havai fişek fabrikasının ruhsatı iptal edildi
12 Temmuz 2020 14:29
|Gaziantep'te 'hoş geldiniz' kabusu! 31 kişi karantinaya alındı
12 Temmuz 2020 14:11
|EPDK 9 şirkete lisans verdi
12 Temmuz 2020 10:07