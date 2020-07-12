OGM'de münhal şeflikler doldurulacak

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BU KEZ DE 3 DERS SINAVINA GİRECEK ADAYLARI MAĞDUR ETTİ Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bu kez de 3 ders sınavına girecek adayları mağdur etti. Öğrenciler hem üç ders sınavının hem de yaz okulunun açılmasını talep ediyor.