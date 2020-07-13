Yoğun bakım hasta sayısı 2 ay önceki rakamlara ulaştı
Vaka sayısı bin sınırına yaklaşmış olsa da, yoğun bakım hasta sayısı 2 ay önceki rakamlara ulaştı.
|13 Temmuz 2020 00:15
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Sağlık Bakanlığının dün açıkladığı verilere göre 45 bin teste karşılık olarak 1.012 pozitif vaka saptandı. Yoğun bakım hasta sayısı ise 1.209'a yükseldi.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Prof. Dr. Güner Sönmez "Herkes bıktı biliyorum, ben de bıktım. Ama virüs ne bıktı ne de vazgeçti. Yoğun bakım hasta sayımız, 2 ay önceki rakamlara ulaştı. Pozitif vaka/ Y. Bakım hasta oranı % 10'a yaklaştı. Pozitif vaka hala 1000'in üstünde. Yorumu size bırakıyorum." dedi.
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