13 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
|13 Temmuz 2020 00:02
|Yazdır
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski Çankaya Belediye Başkanı Mehmet Doğan Taşdelen için Kocatepe Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak, partisinin MYK Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/13.00/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Üsküdar Belediyesi, Marmara Üniversitesi ve 15 Temmuz Derneği ortaklığında hazırlanan IV. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'na katılacak.
(İstanbul/14.00)
EKONOMİ
1-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile temmuz ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.30)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin "Sanayi Üretim Endeksi" ile Perakende Satış ve Ciro endekslerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.
(Trablus)
GÜNCEL
1- Vezneciler'de 7 Haziran 2016'da 6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, terör örgütü PKK elebaşıları Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 22 sanığın yargılanmasına İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanması Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.
(Ankara/09.30)
3- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler izleniyor.
(Van)
4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Erdoğan, Ayasofya kararının alındığı geceyi nasıl geçirdi
13 Temmuz 2020 00:16
|Bilecik Belediyesi Kayı heykelini kaldırdı, açıklama yaptı
13 Temmuz 2020 00:05
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
12 Temmuz 2020 23:45
|Bakan Pakdemirli açıkladı: 3 şüpheli gözaltına alındı
12 Temmuz 2020 21:15
|Bakan Koca: Yeni vaka sayılarını tedbirlerle düşürelim
12 Temmuz 2020 20:50
|MSB'den Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin açıklama
12 Temmuz 2020 20:18
|Veriler açıklandı... Yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il
12 Temmuz 2020 19:27
|Ayasofya'da ikonalar ve freskler ne olacak?
12 Temmuz 2020 18:02
|'15 Temmuz Zaferi' Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılacak
12 Temmuz 2020 17:41
|CHP'de 18 il başkanından ortak deklarasyon
12 Temmuz 2020 17:40