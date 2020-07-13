Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ilanı Meclis gündeminde

26 Haziran 2020 yılında yayınlanan ilanla Karayolları Genel Müdürlüğü 5 engelli personel alımı yapacağını duyurdu.

TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Milletvekili Ali Öztunç, uygulama henüz yasallaşmadan açılan ilan için "Gizlilik dereceli kurum statüsünde olmayan Kara Yolları Genel Müdürlüğü, ne hakla bu hukuksuzluğu yapmaktadır" dedi. Ali Öztunç'un Meclis Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, "Karayolları Genel Müdürlüğünün idare mahkemeleri kararlarını tanımayıp, güvenlik soruşturması davalarını kazanan personelleri göreve başlatmadığı" iddialarına yer vermesi de oldukça dikkat çekti.

Öztunç'un Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle verdiği önergede kamuoyu adına yanıt beklediği sorular aynen şu şekilde;

1- Karayolları Genel Müdürlüğünün 26 Haziran 2020 tarihinde yayınladığı 5 engelli personel alım ilanındaki güvenlik soruşturması şartları ne anlam ifade etmektedir? Güvenlik soruşturması hali hazırda mevcut değilken ve kanunlaşması halinde bile gizlilik dereceli kurum statüsünde olmayan Karayolları Genel Müdürlüğü ne hakla bu hukuksuzluğu yapmaktadır?

2- Diğer tüm bakanlık ve kamu kurumları bu şartı getirmezken Karayolları Genel Müdürlüğü böyle yapmakla ne amaçlamaktadır?

3- Karayolları Genel Müdürlüğünün idare mahkemeleri kararlarını tanımayıp güvenlik soruşturması davalarını kazanan personelleri göreve başlatmadığı doğru mudur?