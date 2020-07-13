CHP'li belediye de yüksek KPSS puanlı adayları eledi

Ak Partili belediyeler gibi CHP'li belediyeler de düşük KPSS puanına sahip adayları almak için ilana çıkmaya başladı.

Mayıs ayında ilana çıkan Amasra Belediyesi itfaiye eri alacağını duyurdu.

En yüksek 5 katı aday sözlü sınava alındı. Sözlüde en yüksek KPSS puanına sahip adaylar elendi, en düşük KPSS puanına sahip adaylardan birisi asıl diğeri ise yedek aday olarak kazandırıldı.