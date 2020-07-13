CHP'li belediye de yüksek KPSS puanlı adayları eledi
CHP'li Amasra Belediyesi itfaiye eri alımında, sözlü sınav sonrasında, KPSS puanı yüksek alan adayı değil en düşük puanlı adayı aldı.
|13 Temmuz 2020 10:05
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Ak Partili belediyeler gibi CHP'li belediyeler de düşük KPSS puanına sahip adayları almak için ilana çıkmaya başladı.
Mayıs ayında ilana çıkan Amasra Belediyesi itfaiye eri alacağını duyurdu.
En yüksek 5 katı aday sözlü sınava alındı. Sözlüde en yüksek KPSS puanına sahip adaylar elendi, en düşük KPSS puanına sahip adaylardan birisi asıl diğeri ise yedek aday olarak kazandırıldı.
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