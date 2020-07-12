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Savcı, 5816 kaldırılsın diyen vatandaşı gözaltına aldırdı

Ayasofya kararı sonrasında, "Sıra5816da" yazan bir döviz taşıyan Recep Çelik adlı kişi, savcı talimatıyla gözaltına alındı
 12 Temmuz 2020 23:48
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Savcı, 5816 kaldırılsın diyen vatandaşı gözaltına aldırdı

İstanbul'da, Ayasofya kararı sonrasında, "Sıra5816da" yazan bir döviz taşıyan Recep Çelik adlı kişi savcı talimatıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınmaya sosyal medyadan tepki gösteren Recep Çelik "Şu yazıda Atatürk' e hakaret varmı??? Gözaltına alındım! Ayasofya Sevincime engel olundu.En doğal hakkım Savcı tarafından gölgelendi!" dedi.

Memurlar.Net
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