Savcı, 5816 kaldırılsın diyen vatandaşı gözaltına aldırdı
Ayasofya kararı sonrasında, "Sıra5816da" yazan bir döviz taşıyan Recep Çelik adlı kişi, savcı talimatıyla gözaltına alındı
|12 Temmuz 2020 23:48
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İstanbul'da, Ayasofya kararı sonrasında, "Sıra5816da" yazan bir döviz taşıyan Recep Çelik adlı kişi savcı talimatıyla gözaltına alındı.
Gözaltına alınmaya sosyal medyadan tepki gösteren Recep Çelik "Şu yazıda Atatürk' e hakaret varmı??? Gözaltına alındım! Ayasofya Sevincime engel olundu.En doğal hakkım Savcı tarafından gölgelendi!" dedi.
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