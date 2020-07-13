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Rektör Bağ, Genel Müdürlük koltuğunu bıraktı

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez'in ziyareti sonrasında, Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş Genel Müdürlüğü'nden ayrıldığı belirtiliyor.
 13 Temmuz 2020 00:01
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Rektör Bağ, Genel Müdürlük koltuğunu bıraktı

Türkiye'deki üniversitelere bağlı faaliyet yürüten teknokentler içinde, rektörler sadece yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürürken, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, teknokentin hem yönetim kurulu başkanı, hem de genel müdürü olmuştu. Bu uygulama rektörün hem amir hem de memur olması anlamına geliyordu.

Teknokette kurucu ortak olan 4 oda başkanı bu uygulamadan dolayı topluca istifa etmişlerdi.

Sifrehaber.com sitesinde yer alan habere göre, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez'in ziyareti sonrasında, Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş Genel Müdürlüğü'nden ayrıldığı belirtiliyor.

Memurlar.Net
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