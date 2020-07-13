Erdoğan, Ayasofya kararının alındığı geceyi nasıl geçirdi
Ayasofya, 10 Temmuz Cuma günü asıl statüsüne geri döndü. Danıştay, herkesin hasretle beklediği, Ayasofya'nın ibadete açılacağı kararını açıkladı. Gazeteci Cengiz Er, bu karara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda konuştuğunu, Erdoğan'a o gece ne yaptığını sorduğunda "Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım" cevabını aldığını paylaştı.
|13 Temmuz 2020 00:16
|Yazdır
Ayasofya, 10 Temmuz Cuma günü asıl statüsüne geri döndü. Danıştay, herkesin hasretle beklediği, Ayasofya'nın ibadete açılacağı kararını açıkladı. Gazeteci Cengiz Er, bu karara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda konuştuğunu, Erdoğan'a o gece ne yaptığını sorduğunda "Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım" cevabını aldığını paylaştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bilecik Belediyesi Kayı heykelini kaldırdı, açıklama yaptı
13 Temmuz 2020 00:05
|13 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
13 Temmuz 2020 00:02
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
12 Temmuz 2020 23:45
|Bakan Pakdemirli açıkladı: 3 şüpheli gözaltına alındı
12 Temmuz 2020 21:15
|Bakan Koca: Yeni vaka sayılarını tedbirlerle düşürelim
12 Temmuz 2020 20:50
|MSB'den Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin açıklama
12 Temmuz 2020 20:18
|Veriler açıklandı... Yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il
12 Temmuz 2020 19:27
|Ayasofya'da ikonalar ve freskler ne olacak?
12 Temmuz 2020 18:02
|'15 Temmuz Zaferi' Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılacak
12 Temmuz 2020 17:41
|CHP'de 18 il başkanından ortak deklarasyon
12 Temmuz 2020 17:40