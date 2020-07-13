Lokal anestezi ile akciğer ameliyatı yapıldı

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde, genel yerine lokal anestezi uygulanarak akciğer ameliyatı yapılan hasta, kısa sürede sağlığına kavuşarak günlük yaşamına döndü.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Onur Derdiyok Op. Dr. Onur Derdiyok ve ekibi tarafından solunum cihazına bağlanmadan uyanık bir şekilde ameliyat edilen hasta Cihan Kaya Alp, kısa sürede sağlığına kavuştu. Ameliyat sonrası gelişecek komplikasyonların da önüne geçilen yöntemle hastalığından kurtulan Alp, erken taburcu olabildi.

Alp, ''Hiç acı, ağrı, sızı yoktu. Uyanık şekilde çok güzel bir ameliyat geçti, anlamadım zaten nasıl olduğunu. Ameliyat sonrası da iki saat geçmedi yürümeye başladım" dedi.

KOAH HASTALARI İÇİN UYGUN

Aynı zamanda Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya gelen ve doğduğu hastanede hastalara şifa olan Op. Dr. Derdiyok da yönteme ilişkin bilgi verdi. Derdiyok, Türkiye'de kapalı ve uyanık akciğer ameliyatı yapıldığını belirterek, dünyada ise yeni bir akım olarak genel anestezi uygulamadan akciğer ameliyatı gerçekleştirildiğini söyledi. Bu yöntemde seçilen hastalarda, lokal anesteziyle akciğerin hastalıklı parçasının alındığını dile getiren Derdiyok, ''Bu, Türkiye'de bir ilk oldu. Hastamız ameliyat sırasında çok iyiydi bizimle ara ara konuştu, ameliyat sonrası odasına gittiğinde hemen yürümeye başladı" dedi. Derdiyok, dünyada çok az sayıda merkezde uyanık ve kapalı akciğerin robotik olarak hastalıklı parçasının alınabildiğini, ileride bu yöntemin yaygınlaşacağını söyledi.

KOAH hastalarında genel anestezi sonrası sorunlar yaşanabildiğini belirten Derdiyok sözlerine şöyle devam etti:

"Hastaların zorlu süreci atlatabilmeleri için hareket etmesi gerekiyor. Uyanık vakalarda hasta hızlıca hareket edebilmekte, yürüyebilmekte. Hastalarımız bu uygulamadan çok memnun."

Anestezi Uzmanı Volkan Özen de bölgesel anesteziyle sadece ameliyat olacak alanın uyuşturulduğunu, bu sayede birtakım cerrahi operasyonları hastayı hiç uyutmadan, solunum cihazına bağlamadan yapabildiklerini söyledi.