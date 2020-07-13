1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TCDD, mülakat sonuçlarını neden geciktirdiğini açıkladı

TCDD Genel Müdürlüğü bir adayın başvurusuna sosyal medya üzerinden verdiği cevapta, hastanelerce sağlık kurulu raporu verilemediğinden ve psikoteknik değerlendirme yapılamadığından sözlü sınav değerlendirme süresinin uzadığını açıkladı.
 13 Temmuz 2020 09:33
Yazdır
TCDD, mülakat sonuçlarını neden geciktirdiğini açıkladı

memurlar.net'te de Şubat 2020 tarihinde haber konusu olan TCDD Genel Müdürlüğünün geciken personel alım süreci sosyal medyada haber oldu.

TCDD Genel Müdürlüğü bir adayın başvurusuna sosyal medya üzerinden verdiği cevapta, hastanelerce sağlık kurulu raporu verilemediğinden ve psikoteknik değerlendirme yapılamadığından sözlü sınav değerlendirme süresinin uzadığını açıkladı.

TCDD Genel Müdürlüğü 356 kişilik işçi alımında 1500'e yakın adayın girdiği sözlü sınav sonuçlarını 1 yıla yakın bir süredir açıklayamıyor.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB, atanacak öğretmen sayısının giderek azalacağını açıkladı. İşte yıllık atanacak öğretmen sayısı
11 Temmuz 2020 12:30		 4 belediye 110 memur alacak
09 Temmuz 2020 16:46
Üniversite, adayların 'ayrıntılı özgeçmişlerini' ilana yazdı!
09 Temmuz 2020 14:03		 KPSS 2020/9 ile Meteorolojiye 9 personel alınacak
08 Temmuz 2020 10:04
250 işçi alımına 4 bin 911 kişi başvuru yaptı
06 Temmuz 2020 21:31		 4 Üniversite 465 sözleşmeli personel alacak
06 Temmuz 2020 09:15
Sağlık Bakanlığı'ndan KPSS 2020/8 ile atananlara ilişkin açıklama
02 Temmuz 2020 09:41		 KPSS 2020/8 tercih sonuçları açıklandı
01 Temmuz 2020 11:07
2020 KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı
30 Haziran 2020 14:35		 KPSS başvuru kılavuzu yayınlanmadı!
30 Haziran 2020 13:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:33 - TCDD, mülakat sonuçlarını neden geciktirdiğini açıkladı09:33 - Dolar güne nasıl başladı?09:29 - Ömer Halisdemir'i şehit eden darbeciye OHAL Komisyonundan ret09:27 - Spor salonunda cinsel saldırı iddiasına beraat09:22 - Yargıtay: Kaynananın yüzüne tükürmek, boşanma sebebi09:20 - Artvin Valisi: Selde 1 kişi öldü, 3 kişi kayıp
09:15 - Kadın avukat nişanlısını karakoldan kaçırdı09:05 - Salyangoz işleme fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölü09:00 - Sosyal medya için uzlaşma arayışı08:54 - Plajlarda salgın unutuldu!08:49 - Alışveriş harcaması yüzde 200 yükseldi08:41 - Kamu bankaları Anadolu'ya sahip çıktı
08:33 - Ameliyathanede sahte hemşire var08:25 - Hazine arazileri yarı bedelle çiftçilere08:18 - Görevdeki hemşirelerin de olduğu 24 kişiye FETÖ'den gözaltı08:10 - Kovid temaslıdan 28 gün kan bağışı alınmayacak08:00 - Meteorolojiden 3 ile şiddetli yağış uyarısı-Haritalı
07:55 - Dünyanın devleri TOGG için geliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
İşte Ayasofya'ya atanan ilk iki isim
Yoğun bakım hasta sayısı 2 ay önceki rakamlara ulaştı
Maaş katsayısındaki artış kamu personeline ve emeklilerine nasıl yansıyacak?
Ameliyathanede sahte hemşire var
Bilecik Belediyesi Kayı heykelini kaldırdı, açıklama yaptı
Görevdeki hemşirelerin de olduğu 24 kişiye FETÖ'den gözaltı
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ilanı Meclis gündeminde
Sözleşmeli personel mehil izni kullanır mı?
Rektör Bağ, Genel Müdürlük koltuğunu bıraktı
Katil pilotlar göreve dönmek için başvurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
günaydın sözlük 1
çeyrek altın 1
vücudun hamlaması 1
ağız şapırdatma 1
maske takmak 2
12.07.2020 fenerbahce vs sivasspor maçı 2
vur vur inlesin 1
kız bebeklerin tatlılığı 1
Ayasofya'ın ibadete açılması 1
emekliliği dolmasına rağmen memurluğa devam etmek 1
SON İLANLAR
Dicle Üniversitesi sözleşmeli 242 sağlık personeli alacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı (42 kadro)
Türk Alman Üniversitesi 39 güvenlik ve temizlik görevlisi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam