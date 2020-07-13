TCDD, mülakat sonuçlarını neden geciktirdiğini açıkladı
TCDD Genel Müdürlüğü bir adayın başvurusuna sosyal medya üzerinden verdiği cevapta, hastanelerce sağlık kurulu raporu verilemediğinden ve psikoteknik değerlendirme yapılamadığından sözlü sınav değerlendirme süresinin uzadığını açıkladı.
|13 Temmuz 2020 09:33
|Yazdır
memurlar.net'te de Şubat 2020 tarihinde haber konusu olan TCDD Genel Müdürlüğünün geciken personel alım süreci sosyal medyada haber oldu.
TCDD Genel Müdürlüğü bir adayın başvurusuna sosyal medya üzerinden verdiği cevapta, hastanelerce sağlık kurulu raporu verilemediğinden ve psikoteknik değerlendirme yapılamadığından sözlü sınav değerlendirme süresinin uzadığını açıkladı.
TCDD Genel Müdürlüğü 356 kişilik işçi alımında 1500'e yakın adayın girdiği sözlü sınav sonuçlarını 1 yıla yakın bir süredir açıklayamıyor.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|MEB, atanacak öğretmen sayısının giderek azalacağını açıkladı. İşte yıllık atanacak öğretmen sayısı
11 Temmuz 2020 12:30
|4 belediye 110 memur alacak
09 Temmuz 2020 16:46
|Üniversite, adayların 'ayrıntılı özgeçmişlerini' ilana yazdı!
09 Temmuz 2020 14:03
|KPSS 2020/9 ile Meteorolojiye 9 personel alınacak
08 Temmuz 2020 10:04
|250 işçi alımına 4 bin 911 kişi başvuru yaptı
06 Temmuz 2020 21:31
|4 Üniversite 465 sözleşmeli personel alacak
06 Temmuz 2020 09:15
|Sağlık Bakanlığı'ndan KPSS 2020/8 ile atananlara ilişkin açıklama
02 Temmuz 2020 09:41
|KPSS 2020/8 tercih sonuçları açıklandı
01 Temmuz 2020 11:07
|2020 KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı
30 Haziran 2020 14:35
|KPSS başvuru kılavuzu yayınlanmadı!
30 Haziran 2020 13:50