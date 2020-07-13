Dünyanın devleri TOGG için geliyor

Küresel otomotiv endüstrisi için bağımsız mühendislik hizmetleri sağlayan, ulusal ve uluslararası araç üreticilerinin yanı sıra teknolojik açıdan gelişmiş otomotiv tedarikçileri için mühendislik hizmetleri üreten EDAG, yeni mühendislik ofisini Gebze Bilişim Vadisi'nde açtı. Şirket dünyanın önde gelen otomotiv merkezlerinde yaklaşık 60 ofisten oluşan küresel bir ağa yönetirken, 2019 mali yılında 781 milyon avroluk satışa imza atmıştı. Gebze'de yer alan merkezin yönetimini ise otomotiv mühendisliği konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Mertcan Kaptanoğlu yürütecek. Kaptanoğlu, yakın zamanda 30 mühendisten oluşan güçlü bir ekip oluşturmak için çalışırken öte yandan EDAG Grubu, uzun vadede Türkiye'deki faaliyetlerini stratejik olarak genişletmeyi planlıyor.

TOGG ile olan iş birliği kapsamında Türkiye Ofisinin açılışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan EDAG CEO'su Cosimo De Carlo "Mayıs 2019'dan bu yana sorumlu mühendislik ortağı olarak TOGG'la başarılı bir iş birliği yürütüyoruz. Bu iş birliğinin geldiği noktada Türkiye'de de bir ofisimizin olması gerektiğine karar verdik. Çünkü TOGG'un Türkiye ve Avrupa'nın elektrikli ulaşımına (e-Mobility) önemli katkı sağlayacağından eminiz" ifadelerini kullandı. EDAG Grubu COO'su (Operasyonlardan Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi) Harald Keller de Bilişim Vadisi'ndeki merkezin açılışından duydukları memnuniyeti dile getirerek "TOGG ile iş birliğimizle, Türkiye'nin geleceğin otomotiv pazarında önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Bu nedenle 360 derece araç mühendisliği yetkinliklerimizi Türkiye'deki otomotiv endüstrisine sunmaya karar verdik. Türkiye'deki potansiyel müşterilere EDAG'ın uluslararası ağına erişim imkanı sağlayarak küresel ulaşım mühendisliği uzmanı olarak konumumuzu güçlendiriyoruz" dedi.

TOGG CEO'SU KARAKAŞ:

En iyilerle çalışıyoruz

Dünya genelinde birçok önemli şirketin mühendislik hizmeti aldığı EDAG'ın Türkiye'ye gelmesinin önemli bir gelişme olduğuna dikkat çeken TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yaptığı açıklamada "TOGG için yola çıkarken, 'varsa Türkiye'den firmalarla, henüz Türkiye'de yoksa da dünyadaki en iyilerle çalışacağız' demiştik. Dünyada 60 noktaya ulaşan bir ağ içinde çalışan mühendislik şirketi EDAG'ın TOGG'un çekim alanına girerek Türkiye'ye ve Bilişim Vadisi'ne gelmiş olmasını 'Mobilite Ekosistemi' oluşturmak olan ana hedefimize doğru bir adım daha attığımızın kanıtlarından olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

OSD BAŞKANI YENİGÜN:

Otomotiv sanayiinde kapasite kullanımı %50

Otomotiv Sanayii Derneğinin (OSD) açıkladığı verilere göre yılın ilk yarısında toplam üretim, bir önceki yılın aynı döneme kıyasla yüzde 29 azaldı. Dünya genelinde yaşanan pandemi neticesinde otomobil üretimimiz yüzde 26 düşerken, toplam ihracatımız ise adet bazında yüzde 37 geriledi. Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan OSD Başkanı Haydar Yenigün, sürekli olarak "Otomotiv şaha kalktı, insanlar sırada, satışlar patladı" gibi geri bildirimler aldıklarını dile getirerek şunları söyledi: Her zaman çok şükür diyoruz fakat ne kadar iyi veya ne durumdayız bunu dikkatli okumak lazım. Otomotiv sanayinin ithalatla birlikte Türkiye pazarının 2015-2017 yıllarındaki 1 milyonluk seviyesini dikkate almamız gerekiyor. Bütün şirketlerimiz, üreticilerimiz, sanayicilerimiz, tedarikçilerimiz, satıcılarımız, servis istasyonlarımız hepsi kendilerini buna göre organize etti. Yani kapasiteyi oluşturdular. Şimdi bu kapasite ocak-haziran mukayesesinde %40 eksik. Geçen sene söylediğim şeyi tekrar ediyorum; biz otomotivciler 100 tane üretmek üzere kurduğumuz düzenden 60 tane çıkarıyoruz şu an. Ocak-haziran döneminde toplamda %52'lik bir kapasite kullanımı söz konusu.

EN YETENEKLİ ARAZİ ARACI

Efsane Defender Türkiye yollarında

Land Rover markasının en dikkat çekici modelleri arasında yer alan Yeni Defender, Borusan Otomotiv güvencesi ile ülkemizde satışa sunuldu. Yeni Defender'in kaputu altında 240 HP güç üreten D240 2.0 litrelik dizel motor yer alırken S, SE, HSE ve First Edition olmak üzere 4 farklı donanım seçeneği ile beğenilere sunuluyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik "Land Rover'ın bugüne kadar ürettiği en yetenekli 4x4 modeli olan Yeni Land Rover Defender, 70 yılı aşkın tarihinde yeni bir dönem açıyor. Yepyeni teknolojilerle geliştirilen, arazi özellikleriyle geçmişin izlerine sadık kalan ve aynı zamanda şehir kullanımı için de benzersiz özellikler sunan Land Rover'ın bu efsanevi modeli, dünyaya şeklini vermek için aramıza geri döndü" ifadelerini kullandı.

Ali Çelik