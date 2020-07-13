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Katil pilotlar göreve dönmek için başvurdu

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Polis Özel Harekat, Ankara Emniyeti gibi kritik noktaları bombalayan, halkın üstüne ölüm yağdıran FETÖ'cü pilotların mesleğe dönmek için OHAL Komisyonu'na başvurduğu ortaya çıktı.
 13 Temmuz 2020 07:43
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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde, halkın üstüne ölüm yağdıran darbeci pilotlar pişkinlikleriyle pes dedirtti. O gece keşif ve tanker uçaklarıyla birlikte tamamı yüklü toplam 31 uçak havalandıran darbeciler, F-16'larla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Meclis, Polis Özel Harekat ve Ankara Emniyeti üzerinde yüzlerce sorti yaptı. F-16'lardan 7'si başkentin kritik noktalarına bomba yağdırdı. Uçakla bombalama eylemleri sonucunda toplam 68 vatandaş şehit oldu.

PİLOTLARDAN KOMİSYON'A BAŞVURU

27 Temmuz tarihli 668 sayılı KHK ile yüzlerce darbeci gibi FETÖ'cü pilotlar da ihraç edildi. Ayrıca 15 Temmuz gecesi F-16 savaş uçağı kullanan 25 pilota dava açıldı. Akıncı Üssü Davası sanıkları arasında yer alan darbeci pilotların yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilirken, FETÖ'cü hainlerin, mesleğe geri dönmek için OHAL Komisyonu'na başvuru yaptıkları ortaya çıktı.

HİÇBİRİ FETÖ'CÜ DEĞİLMİŞ!

Başvuru yapan hainler arasında, o gece bombalama talimatını veren Ahmet Tosun ve Mustafa Mete Kaygusuz ile Polis Özel Harekat Başkanlığı'nı bombalayan Hüseyin Türk ve Uğur Uzunoğlu gibi isimler de yer alıyor. Darbeci pilotların OHAL Komisyonunda da inkar stratejisini sürdürmesi dikkat çekti. Pilotlar başvurularında, FETÖ ile hiçbir irtibatının olmadığını iddia ederek kamu görevine iade edilmelerini talep etti. OHAL Komisyonu tek tek görüştüğü darbeci pilotların başvuru dosyasına oy birliğiyle ret kararı verdi. Kararlarda, darbeci pilotların darbe girişimi sırasındaki eylemleri ve FETÖ irtibatları ortaya konuldu.

İşte o hainler

OHAL Komisyonunun ret kararı verdiği darbecilerden bazıları şöyle:

* Mustafa Mete Kaygusuz ve Ahmet Tosun (Eski yüzbaşılar): Akıncı Üssü'nde darbenin beyin takımından gelen talimatlar üzerine vurulacak hedefi, koordinatları ve vur emrini FETÖ üyesi pilotlara bildirdiler.

* Hüseyin Türk: TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Başkanlığı'nı bombaladı.

* Mustafa Azimetli: Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığı'na GBU-10 bombası attı.

* Uğur Uzunoğlu: Polis Özel Harekat Başkanlığı'nı bombaladı.

* Ertan Koral: Polis Havacılık Dairesi Başkanlığı'nı bombaladı.

* Mehmet Yurdakul ve Mustafa Özkan: Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombaladılar.

* Yücel Canbolat: Ankara üzerinde alçak uçuş yaptı.

Keşifçiler de var

15 Temmuz'da Ankara'da alçak uçuş yapan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otelin üzerinde keşif uçuşları yapan darbeciler de şunlar:

* Ahmet Özdemir (eski binbaşı): Diyarbakır 181. Filo'da görevliydi. Ankara üzerinde uçtu.
* Ceyhan Karakurt (eski kurmay yüzbaşı): Akıncı Üssü'nde darbe yöneticileri tarafından verilen görevleri yerine getirdi.
* Aziz Ersel Emanet (Eski yüzbaşı): Diyarbakır 181. Filo'da görevliydi. Ankara üzerinde alçak uçuş yaptı ve ardından Akıncı Üssü'ne indi.
* Yavuz İstek (Eski yüzbaşı): Eskişehir BHHM'de görevliyken Diyarbakır'a giderek mühimmat yüklü F-16 uçağıyla Ankara'ya geldi.
* İbrahim Yozgat (Eski binbaşı) : Darbeci Yavuz İstek ile aynı uçaktaydı.
* Erdem Erdoğan (Eski yüzbaşı): Ankara'nın doğusunda bulunan bir yolcu uçağını önlemeye çalıştı.

Üçü başvurmamış

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 15 kişiyi şehit eden eski pilot üsteğmen Müslüm Macit ile TBMM'yi bombalayan Hasan Hüsnü Balıkçı ve Emniyet Havacılık Daire Başkanlığı'nda 7 polisi şehit eden Mehmet Çetin Kaplan'ın ise OHAL Komisyonu'na herhangi bir başvurusunun olmadığı öğrenildi.

Osman Özgan

Yeni Şafak
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