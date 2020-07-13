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PKK'nın üstlendiği 214 olay hiç olmadı!

PKK'nın bu yıl üstlendiği 420 olayın 214'ünün hiç gerçekleşmediği, 181 vakanın ise doğal afet veya insan ihmali sonucu olduğu belirlendi.
 13 Temmuz 2020 07:52
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PKK'nın üstlendiği 214 olay hiç olmadı!

Terör örgütü PKK/KCK ile mücadele kapsamında "Savunma değil, taarruz" stratejisi örgütün bütün planlarını altüst etti. Olay merkezli operasyon anlayışından "kesintisiz operasyon"a geçiş ile birlikte etkisiz hale gelen terörist sayısında rakamlar eskiye göre 5-10'a çarpıldı. Hal böyle olunca hemen her gün farklı sınır karakollarımızdan teröristlerin teslim haberleri de artmaya başladı. Güvenlik güçlerinin etkinliğinin daha da artması terörist unsurlarının yurt içi ve yurt dışı bağlantısının kesilmesini sağladı.

ZAYIFLIĞI PERDELİYOR

PKK'yı son zamanlarda zayıflığını perdelemek için orman yakma, araç/fabrika kundaklama gibi eylemlerle çok sık duyuyoruz... Bu eylemlerin yaşanmasının hemen ardından PKK'nın yayın organları olayların örgüte bağlı paravan yapılanmalar tarafından yapıldığını açıklıyor. Güvenlik kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre aslında bunun da bir strateji olduğu ve arkasında yatan gerçekliğin farklı olduğu açıklandı.

420 OLAY NEREDE?

Yılın ilk 7 ayında hain PKK, 420 araç/fabrika kundaklama gibi benzeri olayları üstlendi. Yapılan araştırmalarda söz konusu üstlenmelerden sadece 17 vakanın örgüt tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Üstlenilen 214 olay hiç yaşanmadı, 181 hadisenin ise doğal afet olduğu ve örgütsel bağlantısının bulunmadığı belirlendi. 8 vaka ise araştırılıyor. Eylemlere karışan 26 kişi gözaltına alındı. PKK'nın son çırpınışlarını gösteren bu tabloda kadro sıkıntısı yaşayan örgüt yeni katılımlar için her yolu deniyor.

Karadeniz'e sızma engellendi

'Karadeniz Açılım Grubu' teröristlerinin tamamının etkisiz hale getirilmesinin ardından PKK, bölgeye yeniden sızmaya çalışıyor. Karadeniz'e sızmaları için gönderilen 2 PKK'lı terörist sıkışınca teslim oldu.

TESLİM OLAN PKK'LI AİLESİYLE BULUŞTURULDU:

Eve dönenleri görünce etkilendim

İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda, MİT ve Şırnak Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla 5 yıl önce terör örgütüne katılan M.B.'nin (22) ikna edilerek önceki gün Mardin'in Nusaybin ilçesi sınır karakoluna teslim olması sağlandı. Şırnak'a getirilen M.B, eniştesi ve iki ablasıyla buluşturuldu. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, iki abla ve M.B, gözyaşlarına hakim olamadı. M.B. burada gazetecilere, 2015 yılında ailevi nedenlerden dolayı örgüte katıldığını, bu süreç içinde Irak'ın kuzeyi ile Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın kadın kolu YPJ içinde faaliyette bulunduğunu anlattı. Son günlerde örgütten kaçıp teslim olanların ailelerine kavuşmasından etkilendiğini aktaran M.B, "Örgüte katıldığım için çok pişmanlık duydum. Aileme kavuştuğum için mutluyum" dedi. Kız kardeşlerine kavuştukları için sevinçli olduklarını aktaran M.B'nin ablaları, polise teşekkür etti.
Türkiye
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